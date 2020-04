Ingreso Familiar de Emergencia: a la espera del número total de preinscriptos, ya cobran 29 mil personas

Quienes ya pueden acceder al beneficio de $10 mil perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). Desde la delegación San Luis de Anses, detallaron que la cifra global se podrá conocer luego de que se defina a nivel nacional.

El viernes comenzó la primera etapa del cobro del Ingreso Familiar de Emergencia en San Luis y a lo largo del todo el país.

El actual encagado de Anses en San Luis, Diego Marrero se refirió acerca del proceso en declaraciones. Indicó que cerca de 29 mil personas que reciben la AUH en la provincia podrán cobrarlo.

Según explicó, los beneficiarios con el último número de documento finalizado en 0, 1, 2 y 3 tuvieron el dinero depositado este viernes. A partir del sábado los pudo hacer el resto de la numeración y aquellas que tienen la Asignación por Embarazo.

El resto del espectro de preinscriptos “todavía no tienen fecha de cobro”, más allá que se estima que puede ser en abril.

Si bien se supo que en el país se anotaron más de 11 millones, Marrero afirmó que “aún no se conoce la cifra de San Luis”.

“En el momento que desde la central haga los cruces con AFIP y defina a quienes corresponda, recién ahí vamos a tener un número, pero esto ni siquiera está definido. Tampoco se tiene ni una predicción a cuantos casos se podrá alcanzar ya que hablamos de un sector de la economía informal muy grande”, agregó.

Originalmente la preinscripción iba a terminar el martes pasado con las personas cuyos DNI que finalicen en 8 y 9 pero, por la alta demanda, la Anses lo extendió hasta las 24 de este viernes 3 de abril.

La medida anunciada por el organismo nacional tiene como beneficiarios a monotributistas, trabajadores informales y empleadas domésticas.

Se trata de un bono que aspira a compensar el trabajo perdido en los días de aislamiento. Según el mismo funcionario, el primer día se inscribieron más de 1.700.000.

Quienes reúnan las condiciones sólo podrán acceder al IFE siempre que ellos o algún miembro de su grupo familiar no perciban ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia público o privado o que no sean monotributistas de categoría C o superior o del régimen de autónomos.

Luego se realizará un estudio de los casos y se definirá quienes cumplan con los requisitos y podrán recibir el IFE.