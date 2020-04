Santa Rosa del Conlara conmovida por la muerte de una mujer en la comisaría

Había sido detenida por violar ayer la cuarentena.

La localidad ubicada a unos 200 kilómetros de la ciudad de San Luis (hacia el noreste puntano) está shockeada desde ayer, y en el pueblo por estas horas no se habla de otra cosa. Se escucharon algunos interrogantes sobre el proceder policial y del estado “lamentable” del edificio donde quedan detenidas las personas. Sin embargo son cuestiones que seguramente tendrán que revelarse para entender qué pasó.

Florencia Magalí Morales, de 39 años, fue detenida cuando transitaba en “la bicicleta en contramano”, ayer por la mañana. Según la Policía, no podía circular porque la terminación de su DNI era impar.

La medida de pares e impares fue dispuesta por el gobernador Alberto Rodríguez Saá como prevención en medio del aislamiento social por el coronavirus. Y como lo dispone la norma, en todas las ciudades y pueblos de San Luis se realizan procedimientos de detención contra quienes no cumplen con quedarse en casa.

De acuerdo a la Policía, en la Comisaría 25° la mujer intentó “fugarse” y rasguñó a un efectivo, pero fue reducida. Terminó en una celda. El domingo una vez que finalizó el reporte epidemiológico, policial y judicial diario del gobernador, la oficina de prensa de la Policía comunicó a los medios que la mujer había sido encontrada sin vida por los guardias cuando hacían una recorrida de rutina.

La Policía no descartaba esta mañana que Morales haya estado bajo tratamiento psicológico. También hizo público que era madre de la joven procesada en junio del año pasado bajo la sospecha de haber asesinado a su pequeña hija.

“Tenía asido a su cuello un cordón (posiblemente de la capucha del buzo que vestía) atado en el otro extremo a la bisagra superior de la puerta enteriza de madera de la celda. Los policías al verla intentan reanimarla mientras buscan ayuda en el nosocomio local”, indicó el parte oficial.

“Se vive con mucho dolor no solo porque sea una mujer, sino por la situación que estaba pasando porque tiene una hija detenida,”, reflexionó la intendenta de la localidad, Marta Ponce cuando fue consultada.

“Es muy triste porque la conocíamos. Estamos esperando novedades en cuanto a la autopsia, y seguiremos las medidas que disponga el juez”, se limitó a declarar.

Morales tenía a cargo dos hijos y la nieta de tres años. Además era víctima de violencia de género, según indicaron a este medio dos fuentes consultadas.

“La noté bien la última vez que hablé con ella. Ahí me contó de su separación, pero nunca me imaginé que podía llegar a esto. No sé por qué tomó esta decisión. No la entiendo, porque nunca me insinuó que quería tomar esa decisión”, dijo una amiga y recordó que Morales perdió el trabajo en un hotel cuando su hija fue detenida.

Había llegado hace más de un año a Santa Rosa junto al marido y sus hijos procedente de Mendoza.

El Juzgado Multifuero de Santa Conlara, a cargo de Jorge Pinto tomó intervención en las actuaciones caratuladas “averiguación de suicidio”.

Pasadas las 14 de este lunes, no habían trascendidos mayores informaciones, y que las medidas judiciales habían sido emitidas por el juez Jorge Pintos. Al mismo tiempo se aguardaba el informe de la autopsia y se analizaba la posibilidad de que se emitiera un comunicado al respecto.