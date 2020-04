El abogado de Boudou remarcó su inocencia hasta que haya sentencia firme

Rúa consideró que la Justicia debe tomar la misma decisión “para todos los que están en la misma situación”.

El abogado Alejandro Rúa, que patrocina al ex vicepresidente Amado Boudou, remarcó que el recientemente beneficiado con la prisión domiciliaria tiene que ser considerado inocente “hasta que una sentencia, después de un juicio justo, quede firme”.

“Amado tiene que ser considerado inocente hasta que una sentencia, después de un juicio justo, quede firme. Se dice que está condenado, pero es una construcción armada durante el Gobierno macrista para estigmatizar a las personas”, sostuvo el letrado.

En diálogo con FM Delta, Rúa celebró la decisión del Tribunal Oral Federal número 4 de otorgarle la prisión domiciliaria al ex ministro de Economía y destacó que “más allá de que no sea una persona de las llamadas de riesgo, cualquier persona está en riesgo en esas condiciones y más si no tiene que estar ahí”.