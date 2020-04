El coronavirus mató a más neoyorquinos que los atentados del 11-S

La pandemia del coronavirus dejó más muertos en la ciudad de Nueva York que los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas, según informaron el martes las autoridades sanitarias, al anunciar un nuevo récord diario de decesos que elevó el saldo de fallecidos a más de 3.200.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020