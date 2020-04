El villamercedino que estaba internado en Río Cuarto por coronavirus fue dado de alta

El empresario Félix Novillo tuvo una despedida emotiva con el aplauso de médicos y enfermeros que lo atendieron en la clínica.

“El triunfo es de todos, lo hemos logrado. Agradezco a ustedes que me hicieron sentir como en casa, gracias por todo y soy muy feliz, nunca me olvidaré lo que me brindaron”, fueron las palabras del empresario de Villa Mercedes luego de recibir el alta.

En un video emotivo que se viralizó en las redes sociales, Novillo agradeció a médicos, enfermeros y al resto del personal de salud, quienes lo despidieron con aplausos.

Novillo se recuperó de coronavirus en la Neoclínica de la ciudad de Río Cuarto y de esta manera se suma a la lista de los pacientes dados de alta en el país. Ahora, deberá permanecer el cuarentena durante 14 días en Villa Mercedes.