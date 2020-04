San Luis: MABE suspendió a los trabajadores y les pagará el 70% del sueldo

La empresa tomó la determinación en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el avance del coronavirus. El gremio ya expuso el problema ante la Dirección Provincial de Relaciones Laborales.

El secretario Adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Roberto Gómez, aseguró que fueron suspendidos los 140 empleados hasta el 19 de abril y sólo se les abonará el 70% de sus haberes.

La decisión fue comunicada a través de whatsapp el viernes pasado, tres días después de que el Gobierno nacional decretara la prohibición de los despidos. Este martes algunos trabajadores comenzaron a recibir los telegramas con la notificación.

“Como sindicato y cuerpo de delegados rechazamos la medida pero la empresa no hizo caso, se tomó sus atribuciones y no podemos hacer ninguna presentación porque no hay ningún ministerio abierto que nos escuche, hasta que pase la cuarentena”, sostuvo.

Desde MABE les notificaron a los empleados que el 30% restante de sueldo, será pagado por la Nación a través del Programa de Recuperación Productiva (Repro).

La empresa argumentó que “no está exenta de la situación que atraviesa el mundo por la pandemia del coronavirus”, dijo el dirigente y añadió: ” la fábrica venía trabajando muy bien, de hecho había contratado a 80 trabajadores y estaba con una lista de 20 para tomar a planta permanente, ahora afirman que si corría riesgo si continuábamos bajo las circunstancias de la totalidad de los haberes”.

Asimismo, MABE que tiene la planta en el Parque Industrial norte, sobre Calle 3 entre 107 y 109, había decidido otorgar vacaciones a partir del 29 de marzo, pero los empleados se negaron y eso llevó a la suspensión. “Ellos querían sacar provecho de esta cuarentena, entonces tomaron la medida”, dijo.

Ayer, Gómez mantuvo una conversación con un funcionario de Relaciones Laborales, para ponerlo al tanto de la situación: “Lamentablemente mucho no se puede hacer ahora, tanto nosotros como ellos, porque no se pueden mantener audiencias ni reuniones”.

Anticipó que una vez que se levante la cuarentena social, realizarán presentaciones en el ministerio de Trabajo de la Nación y en el organismo provincial.

“Como sindicato vamos a hacer todo para que esto vuelva a la normalidad para el bien de los trabajadores”, finalizó.