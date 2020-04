El gobierno provincial y comerciantes empiezan a delinear tres canastas básicas

Ayer celebraron la primera reunión. Cada bolsón está pensado para abastecer a una familia tipo de cuatro integrantes por un periodo de diez días.

El sector comercial prestó su colaboración para el armado de la canasta económica propuesta por el Gobierno de la Provincia ante la pandemia de coronavirus y hasta discutió medidas adicionales para acercar los productos a los vecinos y así reducir los riesgos de contagio por la circulación de la población. La canasta será anunciada próximamente y aún no se sabe cuánto costará.

Del encuentro en el que surgió la lista de productos participaron, del lado del Gobierno, la jefa del Programa Relaciones Laborales, María Eugenia Cantaloube, y el director de Comercio y Defensa del Consumidor, Alberto Montiel Díaz. El sector comercial estuvo representado por el presidente de la Cámara de Comercio de San Luis, Vito Carmosino, el representante del área Joven de la entidad, Emmanuel López, y el referente local de la Federación de Almaceneros de la República Argentina, Ángel “Cacho” Soria.

Tres opciones diferentes de canasta fueron las que se analizan. Una de productos de almacén, otra de frutas y verduras y otra de elementos de limpieza. Cada bolsón tendrá por fin abastecer a una familia tipo de 4 personas por un lapso de diez días.

Según pudo adelantar Soria, el bolsón de productos de almacén estaría compuesto por leche (no se sabe si líquida o en polvo), un polvo para preparar postre de 65 gramos, dos paquetes de harina, polenta, un kilo de arroz, dos paquetes de fideo guisero y uno tipo tallarín, lentejas, sal fina, azúcar, yerba mate de 500 gramos, un aceite de un litro, mate cocido por 25 unidades y un puré de tomate. En cuanto a los productos de limpieza estarían incluidos un trapo de piso, lavandina y detergente.

López marcó que el Gobierno buscará armar una plataforma digital para detallar la ubicación de cada negocio, para que el vecino pueda acercarse al más próximo a su hogar, como así también el tipo de canasta que ofrecerá el comercio y los precios estimativos. La iniciativa también contempla publicar vías de contacto para generar “compras pautadas”, es decir, acordar por teléfono qué productos comprar e ir al local simplemente a abonar y retirar la mercadería.

“La idea es que sea algo netamente social, tenemos que entender qué es eso, tenemos que cuidarnos entre todos, como dice el Gobernador. Todos vamos a estar trabajando y colaborando en esta situación tan compleja que está atravesando el mundo”, afirmó López.

Carmosino aclaró que, al cierre de esta nota, aún buscaban definir los precios de acuerdo a los listados de las distribuidoras. Y adelantó que, en el caso que la cuarentena amplíe actividades permitidas a partir de la próxima semana, propusieron el horario corrido para los comercios, con vistas a que la jornada laboral no termine tarde. “Es para que la gente vuelva temprano a sus hogares y que no anden por la ciudad. Queremos consensuar un horario de atención al público y un horario corrido”, remarcó.

Soria aún no podía detallar a cuántos almacenes llegará la iniciativa. “Acá no se trata mucho de si estarán a favor o no los comerciantes de vender la canasta, acá hay un problema, más que todo, de solidaridad. Todos estamos pensando en que no queremos contagiarnos ni contagiar al otro. La idea es que tratemos de estar todos a la altura de la circunstancia. A nosotros nos pidieron esta ayuda y este bolsón prácticamente no tiene ganancia, es una opción económica para que la gente no tenga que alejarse de la zona de su residencia”, reflexionó el comerciante.