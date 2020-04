Una chica se escondió en el baúl de un taxi para ver a su novio

Se filmó y lo publicó en las redes sociales. Los usuarios condenaron la actitud de romper con el aislamiento social obligatorio. Después, borró el video de su travesía en Buenos Aires.

Una “picardía” terminó con el repudio masivo en las redes sociales. Es que una joven se filmó escondida en el baúl de un taxi para visitar a su novio y romper el aislamiento social obligatorio en Buenos Aires. Tomó como una gracia evadir los controles policiales ante los cuidados preventivos por el coronavirus.

La chica fue a la casa de “Cristian” y grabó las imágenes en una “story” en la cuenta de Agustina Princeshe. Hoy, esa cuenta desapareció.



En el video, la joven empieza diciendo “si vemos un control o algo, te juro que me meto en el baúl”. En ese momento, está sentada en lo que parece el asiento trasero del taxi. Luego, la chica está en otro lugar y cuenta: “Me detuvieron en el Puente Pueyrredón, me pidieron los papeles que no tenía, ¡obvio!”.

“Me escoltaron hasta cerca de mi casa de pedo, porque el policía se perdió. Me volví a subir al taxi”, relató. Luego de ser descubierta por el control, los agentes escoltaron el taxi y ella volvió a subirse tras la partida de dicha escolta.

“Ahora pasé el control, obvio. ¿Por qué? -continúa- Porque estoy en el baúl del taxi. Gente, en el baúl me metí. O sea, Cristian, mirá lo que hago por vos”.

En el video se puede observar lo que es un tanque de GNC.