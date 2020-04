Cárcel para un joven que robó herramientas del taller de un vecino

El juez Penal 1, Marcos Flores Leyes, lo procesó y lo envió al Penal.

Según Rodolfo Pérez, no era la primera vez que Nicolás Brito entraba en su taller mecánico y le robaba algo. Por eso cuando vio el video del último robo a su taller, no le tomó trabajo identificarlo como quien le había sustraído sus herramientas. Finalmente la Policía lo detuvo y recuperó lo que le había llevado a su vecino. Desde entonces, el joven ya no merodea por las calles de San Luis. El juez Penal 1, Marcos Flores Leyes, lo procesó y lo envió al Penal.

El magistrado lo procesó por “Robo calificado por escalamiento” y por “Infracción de medidas sanitarias contra la pandemia”.

En su denuncia, Pérez contó que la mañana del jueves 2 fue a abrir el taller que alquila en Martín de Loyola 733. Quiso entrar por el portón, pero no pudo. “Entonces, me fui para un costado del taller y ahí vi que habían doblado una chapa del portón”, detalló.

Cuando el mecánico logró entrar, notó que le faltaba, entre otros elementos, una amoladora y una batería de 110 amperes.

No le tomó ni una hora saber quién le había robado. De inmediato fue hasta lo de un vecino que tiene un galpón con cámaras, en un terreno trasero.

Cuando revisaron las grabaciones, Pérez reconoció al instante a Brito, conocido con el apodo de “El Epoxi”.

Y es que, según comentó, el joven siempre deambula por las calles, por lo general, bajo el efecto de drogas. “Ya ha entrado a mi taller y me ha sacado baterías”, agregó el mecánico.