Caso Magalí Morales: piden que un médico amplíe su informe

Para los abogados de la familia de la mujer, el profesional que hizo la autopsia debe ser citado de forma urgente.

El principal interés de los abogados de la familia de Florencia Magalí Morales —la mujer cuya muerte, acaecida hace nueve días en la Comisaría de Santa Rosa del Conlara se investiga— es que el médico forense que hizo la autopsia amplíe de forma urgente, a través de una declaración, el informe de ese examen. Eso lo que refirió Santiago Calderón Salomón, uno de los letrados que representa a los Morales. Dijo que el informe de la autopsia que hay “es insuficiente”, sin precisiones de aspectos importantes —como las lesiones— y refirió que no cierra la posibilidad de pedir que se haga un nuevo estudio al cuerpo, con intervención de un perito de parte.

El pasado viernes, Calderón Salomón y su colega Federico Putelli se constituyeron en representantes del particular damnificado. Eso les dio acceso al expediente que está en manos del juez Jorge Pinto, del Juzgado de Santa Rosa del Conlara.

Entre las últimas medidas ordenadas por el juez se cuenta la solicitud de registros fílmicos de las inmediaciones a la seccional —a los fines de poder establecer cómo fue el ingreso de Florencia a la dependencia— y también el secuestro de los celulares de los efectivos que el domingo 5 estuvieron de guardia. “También se dispuso el secuestro del libro de guardia”, para ver quiénes trabajaron aquel día —acotó—. Y el fiscal, Roberto Silvestre, pidió el testimonio de quienes han declarado en el sumario y un informe al hospital de la localidad”.

El letrado indicó que Florencia “no violó la cuarentena” por estar transitando por las calles de la localidad. “Ella fue directamente en bicicleta a la comisaría a buscar a un policía conocido (Javier Sosa) para pedirle una tarjeta que él le tenía”, dijo. Por lo que refirió Calderón Salomón, hay que establecer bien qué relación tenían, pero afirmó que “sí había una confianza”, que era alguien conocido.

“En el sumario están las dos versiones (en referencia a que la mujer habría sido parada en la calle, cuando circulaba en bicicleta en un día en el que aparentemente no le correspondía, según el sistema de finalización de DNI dispuesto por las autoridades) y después se aclara que ella se había presentado espontáneamente en la seccional, que no fue interceptada en la calle, sino que un policía le dijo que frene y ella no hizo caso. Pero la detención fue en la comisaría”, aclaró.

Según lo informado por el magistrado, la causal de la muerte fue una asfixia mecánica. “Pero eso muy amplio —dijo el abogado—. No especifica si para la maniobra se puede haber utilizado o no ese cordón que se secuestró”, y que correspondería a un buzo que una vecina le habría acercado a Florencia, para que se cambiara. Tampoco tienen en claro si había otras lesiones corporales y eventualmente el detalle de estas. Por ello les interesa que de forma urgente se cite al médico forense.

Para los representantes de la familia Morales será de suma importancia también que llamen a declarar a dos hombres que estuvieron ese domingo en la seccional. “Hay detenidos que sintieron que (Florencia) pedía auxilio. El trato fue especialmente malo con ella y con los otros dos muchachos normal. Ella pedía ir al baño y de hecho figura que estaba mojada, que pedía un médico, que le faltaba el aire. Por sentido común, si alguien pide auxilio es porque no quería morir”, consideró.

Algo que llama poderosamente su atención del abogado es que a esos dos hombres los cambiaron de comisaría, por lo que solo quedó Florencia en la seccional 25. Y unas dos horas después, entre las 19 y las 19:30, según estima, la mujer apareció ahorcada.

“El fundamento que expresa la policía del cambio de esos detenidos es que estaba roto el baño de mujeres, que no estaba en condiciones. Pero es un disparate, eso es lo de menos, ya que podía compartir baño. E inclusive no la dejaban ir al baño”, dijo.