Por miedo al escrache, dejó al descubierto una violación

El investigado terminó confirmándole el delito a la víctima cuando surgió la campaña “Mirá cómo nos ponemos”. El joven fue procesado por la jueza Penal 3, Virginia Palacios.

Después de que la actriz Thelma Fardin denunciara a su colega Juan Darthés por violación, estallaron en las redes sociales espacios de denuncia de abusos. En San Luis, por caso, se abrió la cuenta de Instagram “Mirá cómo nos ponemos” y cientos de chicas y mujeres contaron sus dolorosas experiencias, revelando quiénes eran los responsables de esas vejaciones. Atemorizado ante la posibilidad de que su nombre se hiciera público en ese sitio, un joven estudiante universitario se comunicó con una chica, en un tanteo que quiso disfrazar de pedido de disculpas. Y ese contacto determinó que la joven entendiera que lo que él había hecho dos años antes, tras una fiesta con amigos, era un delito, y lo denunció en la Justicia. Ahora, la jueza Penal 3 de San Luis, Virginia Palacios, procesó al joven por violación.

Según lo que la damnificada relató en la denuncia, ella conoció al ahora procesado en 2016, cuando él comenzó a compartir la casa con sus amigos y compañeros de carrera. Todos eran estudiantes universitarios.

Por esa razón, porque compartían las amistades, se veían siempre, pero no había entre ellos un vínculo especial ni sentimental, aclaró. Un día de noviembre de ese año, él la invitó a ir a Potrero de los Funes a tomar mates y ella aceptó. A la noche, todo el grupo fue a una fiesta en la casa de unos conocidos; bebieron y bailaron hasta que la chica le dijo que tenía un poco de hambre y él le propuso que se fueran, que él le prepararía algo de comer.

Fueron al domicilio de él, un lugar al que ella habitualmente iba a visitar a sus amigos. Mientras esperaba que estuviera la comida, empezó a sentir mucho sueño, porque había tomado mucho. Le preguntó si le prestaba su cama para recostarse hasta que estuviera la comida. Ella evocó que se acostó sobre las sábanas, vestida. Se durmió y se despertó horas después, pero vio que tenía sangre en la pierna y que la almohada también estaba manchada con sangre. En el piso, había un preservativo tirado. Todo era raro, ella no entendía nada, ni recordaba qué había sucedido.

Se levantó y encontró al joven preparándose el desayuno. Él le dijo: “Che, qué pedo que nos agarramos anoche. ¿Te acordás que estuvimos?”. En ese momento, ella se dio cuenta que su sospecha de que algo había pasado no era en vano.

En ese momento no pudo dimensionar la gravedad de lo que había sucedido, explicó la muchacha cuando hizo la presentación. Se refería a que ella no había dado su consentimiento a ese acto, pues estaba alcoholizada. Y, de hecho, no recordaba nada de lo que había pasado.

Tras ese hecho, ella se distanció del joven y sus amigos se mudaron a otra casa, por lo que dejó de cruzárselo con frecuencia.

En diciembre de 2018, días después de la denuncia de Fardin, cuando la cuenta de Instagram “Mirá cómo nos ponemos” ya estaba activa, el joven se contactó con ella, con la excusa de que estaba haciendo una reconstrucción de su vida. Le recordó lo vivido en 2016 y le preguntó cómo se había sentido, ya que nunca lo había hecho, refirió la chica. Ella quiso saber si se comunicaba por miedo a ser escrachado y le expresó que estaba todo bien, que no se acordaba de nada, que suponía que lo ocurrido había sido consensuado y terminó el diálogo. No quiso hablar más con él.

Pero, a partir de ese contacto, empezó a reflexionar más profundamente sobre lo que había ocurrido. Habló con su novio, con sus amistades y se dio cuenta de que había sido víctima de una violación. En los días siguientes, él intentó comunicarse con ella nuevamente para hablar del tema y lo hizo de forma muy insistente, por llamados y WhatsApp. También se contactó con amigos en común, para buscar aliados, según razonó la joven.

Por todo lo ocurrido, decidió denunciarlo y aportó como pruebas los registros de esas comunicaciones.

En la resolución, la jueza Palacios indicó que “en lo que respecta a la existencia o no de consentimiento expreso, tácito o aquiescencia por parte de la víctima, atendiendo al estado de inconsciencia mencionado en los relatos, resulta dable admitir que ese consentimiento se encontraría viciado”.

Y continuó: “En ese orden de ideas, que la víctima haya decidido concurrir al domicilio del indagado, incluso acostarse en su cama, eso no lo habilita a aquel a invadir la libertad sexual de la denunciante, no lo autoriza a interpretar un consentimiento para la ejecución del acto sexual. Y es que aquí el bien jurídico protegido es la autodeterminación que tienen las personas en el uso y goce de su cuerpo, y para consentir un acto de tal naturaleza no resulta viable aceptar que la presencia en determinado lugar y circunstancia devenga en un permiso al menoscabo de tan preciado bien, menos aún si la víctima se encontraba dormida, en estado de ebriedad e inconsciente”.

Asimismo, consideró que el acusado, en cambio, no se encontraba en estado de inconsciencia al momento del hecho denunciado, “dado que habría utilizado métodos anticonceptivos, como el uso de un profiláctico, que luego fue descartado al costado de la cama”.

Por otro lado, en una charla posterior con la damnificada, al referirle que habían bebido de más y que “habían estado” (en clara referencia al acto sexual) da la pauta de que él sí estaba consciente y recordaba lo sucedido.

Además, Palacios indicó que “es de trascendencia procesal incriminante” el testimonio aportado por un amigo en común, que afirmó que en sus conversaciones con el ahora procesado, este “reconoce la necesidad de redimirse de algunas situaciones sexuales con tres mujeres”, siendo una de ellas la denunciante.