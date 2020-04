La mercedina que celebró su cumpleaños de 15 virtual en su casa

A falta de espacios para celebrar, la madre de la quinceañera organizó un grupo de Whatsapp con 67 invitados de todas partes del país y el mundo.

Cuando Federica Sanjurjo se levantó el viernes por la mañana no tenía grandes planes, más que celebrar sus 15 años de manera íntima, con su hermana Rocío y la mamá Silvina Acuña. Por el aislamiento obligatorio cancelaron la reunión que tenían planeada para 60 personas en una carpa en un parque al aire libre.

Pero a la medianoche del 18 de abril -día oficial del cumple- Rocío y Silvina llamaron a Federica al salón hogareño, ambientado con luces y sonido y una particularidad: sus parientes y amigos estaban conectados para llevar adelante el festejo.

“Mi cabeza empezó a imaginar cómo festejar de todas formas y no violar la cuarentena: así que le organicé una fiesta virtual sorpresa por Zoom”, contó la mamá, con la voz entrecortada y aun emocionada el sábado por la mañana. “Fue un momento único, especial, raro pero no menos emotivo. Éramos ‘una banda’ festejando pero cada uno en sus casas”, agregó.

“También es para que mostremos que a pesar de la situación, se puede celebrar, vivir el momento y respetar la ley”, contó Acuña, vice regenta el Instituto del Carmen, quien armó el grupo de WhatsApp y les envió todos los días una consigna, como cotillón luminoso, grabarle un saludito, sacarse fotos durante la fiesta, y por supuesto: prepararse tragos para brindar.

Así fue que 30 minutos antes de las 00 horas del 18, Silvina les pasó el link para ingresar a Zoom.

“Federica no sabía nada, era todo sorpresa y cuando entró al lugar preparado casi se muere”, comentó riendo la organizadora, quien agradeció que los profesionales que iban a estar en el festejo original “me ayudaron y se coparon con la idea”. Ellos fueron Oscar Acosta, Juan Pablo “Dj Jupa” Gómez, el animador Matías Medaglia, el bartender Mauro Carmona y Guillermo Antunes en sistemas. “Hay que tener ideas positivas en tiempos difíciles”, sostuvo.

La tecnología también jugó a favor para sumar invitados, ya que les dio la posibilidad de conectar a amistades de otras provincias, como Córdoba, Río Cuarto y Mendoza, y a otras en México y Francia “que no hubieran podido venir, así que lo virtual ‘nos permitió estar juntos’ y disfrutarlo de otra manera”, aseguró la ideóloga de la celebración virtual, que llegó a 67 participantes.

Así, las tres integrantes del clan familiar fueron anfitrionas de invitados que aparecieron de distintas partes de la ciudad, del país y de otros continentes.

“Mi mamá me llamó y cuando fui al salón no tenía ni idea de lo que iba a hacer”, recordó Federica, que vivió una noche distinta pero inolvidable. “La pasé muy bien, no lo esperaba por nada en el mundo. Me alegró mucho este cumpleaños porque, sinceramente, estaba deprimida de no pasarla con mis amigos y toda mi gente”, dijo compungida. “Esta fiesta me encantó porque me acercó a ellos y me hizo entender a todos los que está ahí y me quieren mucho”.

Silvina, entusiasmada con el resultado (y con varias cuotas invertidas en la fiesta), espera con ansias que al levantar la cuarentena y retomen las actividades -tal vez- en septiembre puedan hacer la Gran Fiesta en una carpa en un parque al aire libre, como estaba planeado, con temática circense, porque era lo pensado, ya que Federica practica acrobacias aéreas en telas.

Mientras llega ese momento, la adolescente volará sin telas cada vez que recuerde la original fiesta de cumpleaños que tuvo.