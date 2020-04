Más de dos cuadras de cola para pagar los servicios en locales de cobro

Los clientes respetan la distancia. Hoy sólo pueden abonar quienes tienen DNI cuyo número finaliza en cifra par. Los negocios cierran a las 20.

Y un día abrieron los locales de cobro de servicios y los puntanos salieron a pagar impuestos y servicios en la ciudad de San Luis. Temprano en la mañana de este lunes hubo hasta dos colas de cuadra para abonar en los distintos locales de cobro extra bancario, más conocidos como RapiPago o Pago Fácil.

Las personas respetaron el metro y medio de distancia recomendado para este tipo de actividades. En el comercio ubicado en Avenida España y Retamar abrirán solo dos cajas para respetar con el aislamiento. Solo se puede pagar con efectivo las boletas de Edesal y con débito el resto de las facturas.

Este tipo de negocios estarán abiertos de 8 hasta las 20 y recomendaron que no se agolpen todos tempranos por la mañana.

Los comerciantes deberán pedir el DNI porque se respetará la terminación del número de documento. Lunes, miércoles, viernes y domingo es para los pares y el martes, jueves y viernes para los impares.

“Estoy acá desde las 3:50 para pagar la luz porque me llegó el aviso de corte”, comentó un ciudadano al móvil de “Mañana es tarde” de Lafinur FM Radio. La empresa Edesal comunicó que las boletas se imprimen por defecto pero no significa que suspenderán el servicio a los morosos ya que no pueden hacerlo por un decreto nacional.

El viernes, cientos de puntanos también acudieron temprano a los locales de cobro. Sin embargo, la información que había circulado en las horas previas en las redes sociales sobre la confirmación de la apertura de esta clase de comercios era errónea. La Policía recordó que todavía no estaban habilitados y por eso no pudieron abrir sus puertas.