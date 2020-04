Los mercedinos se “relajaron” y crece el tráfico en las calles

En los controles, los efectivos notan un aumento de conductores que violan la cuarentena.

Este sábado, en las calles de Villa Mercedes, no había el silencio que uno podría imaginar en una mañana fría de sábado, después de una lluvia intensa durante la madrugada. En pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio, rugidos de motores irrumpían desde un lado y otro, por toda la zona sur de la ciudad. Pero la esquina de Amaro Galán y Pringles estaba todavía más convulsionada que el resto de las arterias. Cuando el semáforo se pintaba de rojo, los vehículos se amontonaban y formaban largas filas. Había camiones, autos con varios pasajeros, motociclistas con y sin casco, y prevalecía una sensación que después terminaría por confirmarse: muchos ciudadanos ya se “relajaron” en el cumplimiento de la cuarentena.

El reloj marcaba las 9:45 cuando dos camionetas con sirenas amarillas se estacionaron. De ellas bajaron los inspectores de la Policía Municipal de Tránsito, todos bien abrigados y con el tapabocas puesto. Se movieron con agilidad y Daniel Bravo, el jefe de la fuerza, organizó a sus hombres como piezas de ajedrez: “Que se ubiquen dos en la otra cuadra”, “a vos te quiero allá”, “colóquense de este lado de la calzada”, ordenó por el radio.

No tardaron más de cinco minutos, y el tráfico incesante se encontró con otro obstáculo además de las luces del semáforo: un operativo para controlar el acatamiento al decreto presidencial.

El funcionario sacó su teléfono y confirmó la dirección. Esa breve conversación bastó para que luego llegaran los oficiales de la Policía de la Provincia, comandados por el jefe de Operaciones, Eduardo Ávila. “El trabajo siempre lo hacemos en coordinación con ellos y en algunos procedimientos también con la Policía Federal. Cuando detectamos que no cumplen con la normativa, ellos notifican o detienen a las personas y nosotros hacemos el secuestro preventivo de los vehículos”, explicó el responsable de la fuerza municipal.

La esquina elegida no fue azarosa. Ahí se cruzan los conductores que llegan desde los barrios de esa zona de la ciudad, como el ATE o el Jardín del Sur, o los que ingresan a suelo mercedino por Villa Reynolds. Al principio, a pesar del volumen del tránsito, todo parecía estar en calma. Muchos de los automovilistas llevaban su barbijo y cuando advertían el operativo, buscaban presurosos los documentos en sus billeteras.

Sin embargo, una voz metálica salió de la radio de Bravo y le avisó: “Daniel, acá hay uno de Justo Daract”. Es que bastaron apenas unos minutos para tener un buen muestrario de las infracciones que cometen los ciudadanos. Y lo que parecía que iba a ser un control sin sobresaltos se transformó en una mañana movida y electrizante para los agentes.

“Ya hemos realizado varios operativos en esta zona y volvemos a ver que hay un relajamiento de la obligatoriedad del aislamiento. Entonces tenemos que redoblar los esfuerzos para estar en la calle pidiéndole a la gente que se quede en su casa”, alertó el secretario de Gobierno de la Comuna, Diego Ochoa.

Cerca de las 10, una inspectora detuvo a un Volkswagen gris, le preguntó al automovilista a donde se dirigía y le pidió los documentos. Nació un problema. El chofer no tenía su licencia de conducir. Obligado, se estacionó a un costado y no hizo falta ni que baje la ventanilla para que sus gritos se oyeran a veinte metros de distancia. “La p… madre que me parió”, insultó al aire, una y otra vez, cada vez con más fuerza.

“La gente actúa con mucha agresividad. Muchos inspectores han sufrido maltratos y hasta hay algunos que han salido lastimados. Nos encontramos con una gran cantidad de faltas, desde familias que salen a comprar el asado cuando no les corresponde por el DNI, hasta personas que van desde La Ribera hasta el centro solo para buscar cigarrillos. En los ingresos a la ciudad nos topamos con gente que viene a pasear desde otras localidades”, enumeró Bravo.

Un conteo rápido fue suficiente para advertir que un promedio de veinte vehículos por minuto se agolpaba frente al control. Y las escenas insólitas se multiplicaban: tres motos viajaban juntas, con dos pasajeros cada una, y sin papeles; un hombre subido a la caja de un camión de transporte, se escondió entre los ladrillos para no ser descubierto; entre otras.

Los funcionarios explicaron que el comportamiento de los villamercedinos ha ido mutando durante la cuarentena, al igual que los horarios en los que perciben una mayor circulación en las calles. Por eso diagraman los procedimientos en lugares y momentos que consideran “estratégicos”.

“Hay mucha gente que está redoblando el esfuerzo en esta pandemia. En el Municipio, esta área es la que se lleva los momentos más ingratos, como estar expuestos al frío, al calor o al maltrato de algunos ciudadanos. Por eso, es bueno recordar que aunque los resultados sean buenos en la provincia, esto todavía no se ha terminado y la única forma de que continúe bien es que respetemos las normativas”, planteó el secretario de Gobierno.