Daniela Cortés: “Todos los que estuvieron a nuestro alrededor ya saben lo que sucedía”

La ex pareja del delantero colombiano hizo un posteo en su cuenta de Instagram donde mostró la denuncia y manifestó que la foto son una recopilación de golpes que recibió a lo largo de la relación con el jugador de Boca.

La ex pareja del delantero de Boca Sebastián Villa, Daniela Cortés, aseguró que “todos” los que estuvieron alrededor de ella y del futbolista “ya saben lo que sucedía” con los hechos de presunta violencia de género, a la vez que dijo que “no valen las opiniones solidarias de amigos, familiares y conocidos que quieren esconder la verdad”.

En un posteo en su cuenta de Instagram, la joven colocó una foto en la cual se ve un documento de la Policía Científica de Ezeiza donde se señalan los resultados de los exámenes físicos y psíquicos que se le realizaron tras denunciar al colombiano. .

“Quiero responder a las personas que, sin conocimiento de la situación, han opinado sobre mi denuncia. Las fotos publicadas por mí el 27 de abril no son evidencia de un único episodio de maltrato por parte de mi ex pareja; son una recopilación de varias heridas que él me causó durante el tiempo que convivimos”, señaló Cortés.



Y añadió: “Como dije al momento de la publicación, denuncio haber sido maltratada física y psicológicamente a lo largo de dos años. Quiero remarcar que las huellas de violencia que se ven en las fotos son prueba de la manera en la que él se comportaba constantemente”.

“En la imagen que acompaña este post, verán el dictamen del médico forense que me atendió dos días después de la última agresión. Como consta en el documento, varias de las heridas (edemas y equimosis en cabeza, brazo y muslo) que quedaron registradas en las fotos, corresponden a la agresión del pasado 27 de abril. Con este material probatorio (el concepto médico sumado a la evidencia que da cuenta de antiguos maltratos), seguiremos el proceso judicial”, expresó.