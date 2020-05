“El corte de la ruta nacional 188 lo dispuso Mendoza, San Luis acompañó la medida”

Así explicó Luciano Anastasi, coordinador del Ministerio de Justicia, Seguridad, Gobierno y Culto, y aclaró la controversia generada a partir del cierre del puesto Bajada Nueva.

Anastasi informó que el viernes el gobierno de Mendoza tomó la decisión de cortar la ruta 188. La Policía Caminera de la provincia vecina dispuso el corte y luego se lo comunicó a sus pares de la provincia de San Luis. El ministro de Seguridad de Mendoza se lo informó el sábado al funcionario puntano.

El puesto en el suroeste de la provincia, Bajada Nueva, que une ambas regiones, está operativo para el transporte de cargas. “Nos hubiese gustado enterarnos de que Mendoza retrotrajo la decisión de cortar el paso para no causar problemas”, dijo el funcionario.

Es por eso que San Luis decidió levantar la operatividad del puesto. “Esta mañana un transporte de carga intentó entrar por ese lugar y al no estar operativo no pudo pasar. Inmediatamente, lo pusimos nuevamente operativo y, a la tarde, el ministro Levrino, en comunicación telefónica, me confirmó que retrotrajeron la decisión y van a permitir exclusivamente el tránsito de transporte de carga, no así el de vehículos particulares”, explicó el funcionario.



“La Provincia va a mantener la operatividad porque es necesaria para el control y es Mendoza quien no permite el ingreso ni egreso de autos particulares desde y hacia San Luis”, aclaró Anastasi.

“Hubo evidentemente una falta de comunicación de la provincia vecina, en este sentido, venimos trabajando de manera coordinada y fallaron al no dejarnos en claro cuál era la medida para el día de hoy. San Luis lo único que hizo fue acompañar lo que ellos decidieron”, finalizó el coordinador.