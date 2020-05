El ministro de Educación aclaró que este no es momento de evaluar al alumno

El ministro de Educación dijo además que pedirán que se dicten menos contenidos para no agobiar a los estudiantes. Adelantó que entre hoy y mañana se emitirá una resolución.

Frente a la pandemia que confinó al mundo entero, las diferentes esferas de la vida pública sufrieron una transformación que puso en jaque a muchas actividades sociales, entre ellas la educación. La herramienta dio un giro completo y se subordinó a la tecnología, lo que tomó por sorpresa a docentes, padres y alumnos. La enseñanza virtual no estaba en los planes de nadie, por eso los ministerios de Educación de todo el país se organizan día a día y San Luis no es la excepción. El ministro de la cartera educativa, Andrés Dermechkoff, habló con El Diario y aseguró que ahora “no es momento de evaluar a los alumnos”. Y destacó que, en efecto, tienen planeado reducir la cantidad de contenidos para no “atosigar” a los chicos.

“Estas decisiones se verán reflejadas entre hoy y mañana en una resolución que emitiremos”, afirmó. Dermechkoff indicó que preparan un balance para observar dónde están parados y hasta dónde llegaron con la enseñanza que se impartió hasta el momento. “Calculo que en el transcurso de este mes vamos a tener un parámetro para saber a cuántos estudiantes llegamos y cuántos trabajaron en el Classroom. Es un análisis grande, son casi 130 mil alumnos y 8.000 docentes, de los cuales tenemos reportes diarios de cuántos mails se enviaron y cuántas videoconferencias se hicieron”.

Otro dato importante que podrá arrojar este análisis es si los alumnos dejaron la escuela a causa de esta migración de las aulas a los hogares. “Todavía no sabemos bien si hubo deserción, abandono o falta de conectividad, pueden ser un montón de causales. Para ver eso tenemos que esperar un poco más e incluso hacer un ‘puerta a puerta’, para ver por qué la plataforma no está llegando a los chicos”, señaló.

“Una vez que hagamos ese análisis, vamos a ver qué hacemos con el año lectivo. En principio, lo que se habló es que los alumnos no perderían el año, pero esa es una decisión que tomamos tanto a nivel provincial como nacional”, expresó.

Agregó que pedirán menos contenidos porque “hay chicos que no quieren prender ni la computadora, ni el teléfono. Creo que es momento de llevar tranquilidad y que lo tomemos con calma”.

Una de las mayores preocupaciones de la cartera en este momento son los exámenes para rendir las materias previas del secundario y así obtener su certificado para presentar en la universidad. “Estamos analizando un protocolo para ver cómo deberíamos tomar esos exámenes, pero seguramente de Nación extenderán el plazo para presentar el certificado en las universidades. Es un trabajo en conjunto que tenemos que decidirlo en el seno del Consejo Federal. Por nuestra parte, ampliamos el plazo para rendir por las estampillas escolares, para que nadie se quede sin ellas”, destacó.