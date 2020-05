Incumplió otra vez con el aislamiento, esta vez, para ir a la Catedral

Uno de los hombres que el domingo fue demorado en la parroquia de Lourdes por romper la cuarentena, volvió a ser detenido por la Policía.

Algunos quizá lo interpretan como una manifestación de fe a ultranza. Otros, como un gesto imprudente o irresponsable en los tiempos que vivimos. Lo concreto es que uno de los hombres que el domingo había sido demorado en la parroquia de Lourdes por incumplir con el aislamiento social obligatorio volvió a ser detenido por la Policía al día siguiente, esta vez en la Catedral de San Luis. Estaba junto a otro hombre, a quien también le abrieron una causa por no acatar lo dispuesto por el decreto presidencial.

El procedimiento fue a las 18, aproximadamente. De todos modos, horas después, tras cumplimentarse las diligencias de rigor, ambos infractores, de apellido Gradin y Vital, se fueron a su casa dado que, “por su edad, son personas en riesgo”, informó el oficial principal José Marín, de la Comisaría 1ª, la seccional que labró las actuaciones. Así lo dispuso el juez Correccional y Contravencional, Marcelo Bustamante Marone.

En un video que se difundió a través de las redes sociales quedó registrado el momento en el que los efectivos les solicitan a ambos hombres que los acompañen. Uno de ellos, Gradin, portaba una pancarta con referencias al rosario y a la misa, con una Bandera Argentina envuelta en ella. Él se quejó ante el requerimiento de los policías, ya que entendía que era demorado “por rezar” y “por una pandemia que no existe (…), que es falsa” y que ha generado “un circo”. “Es la tiranía de la pandemia. Nos encierran. ¿Qué les pasa? No me toque”, increpó a un uniformado. Sin embargo, el otro, que llevaba una imagen religiosa en sus manos, tenía en el cuello un barbijo. Finalmente, ambos subieron al vehículo policial, mientras Gradin gritaba y repetía: “Viva Cristo Rey, Viva Cristo Rey”.

El hecho ocurrió un rato antes de que la Pastoral de Comunicación San Luis publicara en Facebook una entrevista al obispo Pedro Martínez, en la que se pronunció al respecto de lo ocurrido en la parroquia de Lourdes.

Dijo que en la carta pastoral les pidió a los sacerdotes que las celebraciones litúrgicas fueran sin fieles. “No me explico este hecho que no está según lo hemos previsto como obispo y en la Diócesis (…), no hay ninguna persecución. Hay un problema objetivo —en referencia a la pandemia—. Hay que cuidarse”, expresó. Pero el obispo indicó que está abierto el diálogo con las autoridades para ver la factibilidad de celebrar, más adelante, la misa con feligreses, es decir, bajo qué protocolos, con qué medidas preventivas.

Al establecerse que Gradin ya había sido detenido el día previo, los efectivos se comunicaron con el magistrado, “quien ordenó que en relación a la infracción del artículo 205 se le impute la infracción al artículo 239 del Código Penal, que es el incumplimiento de una orden judicial”, refirió Marín. Él había sido notificado formalmente, pero hizo caso omiso, indicó el oficial principal.