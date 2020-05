Provincia| Por la cuarentena, más gente va a comedores y merenderos

Organizaciones sociales marcaron que solo en la capital dan 2.500 raciones de comida por semana, en 13 lugares. El Ministerio de Desarrollo Social se reunió con las asociaciones para conocer sus demandas.

“Con hambre no es posible ninguna cuarentena”, remarcó Cecilia Betervide, de la Corriente Clasista y Combativa, quien forma parte de “Los Cayetanos”, una organización que atiende comedores y merenderos y otorga bolsones de comida en San Luis, Villa Mercedes, El Volcán y La Punta. Con el trabajo en terreno en trece lugares en la capital, calcula que “Los Cayetanos” dan unas 2.500 raciones de comida por semana y que la cantidad de gente que asiste aumentó considerablemente por la cuarentena impuesta por el coronavirus.

Junto a otros grupos, como Octubre y Puntanos de Pie, cerca de 100 voluntarios ayudan en toda la provincia, entre vecinos, desocupados y docentes universitarios.

Algunas de las personas asistidas “cobran la asignación por hijo o el Plan Solidario y generalmente hacían changas porque no les alcanzaba. Ahora no las pueden hacer. Y hay gente que no cobra nada directamente”, describió sobre la gente que se comenzó a acercar.

Uno de los lugares donde más aumentó la cantidad de asistentes fue en el comedor “Granadera Pancha Hernández”, en el barrio República, al oeste de la ciudad. Temporariamente ubicado en la casa de uno de los vecinos, allí dan entre 230 y 270 raciones por día, tres veces por semana. También en un merendero del barrio CGT, en el que hacen panificados, atendían a unos 35 chicos y ahora son más de 50. Y en el merendero “Corazón Solidario”, cerca del barrio San Martín, van 60 niños.

Los puntos de atención están en los barrios República, CGT, Unión, 1° de Mayo y Eva Perón. En total otorgan 2.500 raciones por semana. En el resto de la provincia no hay comedores, pero “Los Cayetanos” llevan bolsones de mercadería. Las donaciones provienen de docentes universitarios, trabajadores de la salud, el gremio ATE, la verdulería “Agustina”, el frigorífico “París” y particulares.

Hace unos días el ministro de Desarrollo Social, Federico Berardo, se reunió con ellos, con la presencia de jefes de programas. La organización hizo un petitorio solicitándole medidas urgentes y a largo plazo. Aunque los alimentos secos son fáciles de conseguir, dado que provienen del gobierno nacional —estos estarían retrasados en su envío por la polémica por la compra con sobreprecios—, escasean frutas, verduras, carnes, harina y leche. También piden garrafas y leña para poder cocinar.

Para más adelante pidieron alambrado para cubrir sus huertas, ollas, cucharones, un horno y una bloquera para avanzar en la construcción del salón para el comedor “Granadera Pancha Hernández”.

“El ministro se comprometió a analizar todo ese listado y darnos alguna respuesta, e ir resolviendo algunas cuestiones que a nosotros se nos escapan. La solidaridad de la gente es impresionante, pero no llegamos a cubrir la demanda. En ese diagnóstico coincidimos las organizaciones y el ministro. Lo peor no está pasando ahora, lo peor va a venir dentro de uno o dos meses, por la falta de dinero y el frío”, apuntó Betervide, quien dijo que se reunirán cada 20 días con los funcionarios.

Quienes quieran colaborar con donaciones pueden contactarse al 266 4574097 o al 266 5011129.