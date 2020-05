San Luis: siguen los controles, pero con todos los ingresos habilitados

En la Policía dicen que ahora incrementaron la vigilancia en los bancos y en los locales de cobro.

Tras la flexibilización de la cuarentena que el gobierno provincial autorizó por los buenos resultados sanitarios en la lucha contra el coronavirus, la Policía habilitó dos accesos que limitaban la entrada al centro desde la zona sur para facilitar el flujo de gente, por lo que quedaron todos los ingresos habilitados a la ciudad de San Luis. Ahora el personal policial, Seguridad Comunitaria y Vial de la Municipalidad trabajan, sobre todo, en la prevención y control de documentos en las filas de los bancos y de los lugares de cobro de servicios.

“En la ciudad de San Luis hay más de 50 efectivos trabajando en distintos puntos, sobre todo en el microcentro. En los accesos, que es otro tipo de operativo, hay unos 40 efectivos más”, explicó el director general de Operaciones, comisario Javier Funes. Aseguró que los oficiales se encargan de acomodar a las personas en las filas, que mantengan la distancia social y hacen “el control que estableció el Gobierno en cuanto a la circulación de la gente el día que le corresponda según la terminación de su documento en par o impar. Además, respetamos el turno que los ciudadanos tienen para cobrar según Anses”.

“También abrimos las vías de acceso de los barrios del sur a la ciudad, porque ahora trabaja una mayor cantidad de comercios. Estos son los que corresponden a calle Ascasubi en dirección al San Luis Shopping Center y el de Riobamba a la altura del exfrigorífico. Esos son los dos puntos que se han ampliado, dado que eran los lugares más conflictivos de la zona sur”, aclaró Funes.

Agregó que la mayoría de los negocios que se pusieron en marcha cumple con todo lo que establecen los protocolos de seguridad e higiene. “Se observa una mayor conciencia en lo que es respetar la ubicación en las filas. La gente acata las indicaciones del personal de seguridad y lo que siempre se ha notado, desde que empezó este aislamiento, es el respeto de las personas hacia los uniformados”, manifestó.

El subsecretario de Tránsito y Vía Pública municipal, Luciano Santágata, dijo en relación a los cortes que se realizan en algunos puntos del centro de la ciudad que aún mantienen los de Las Heras y San Martín, ya que en esa zona está PAMI y una de las sucursales del Banco Nación. El otro permanente es el de Junín y Rivadavia, para que los vehículos que transitan por ese sector no den vueltas a la manzana; y en Pringles y Colón está cortado, pero solo para que no ingresen los vehículos particulares a la plaza Pringles, no así los oficiales de la Policía, los camiones de caudales y los taxis.

“Los demás cortes que había se levantaron. Pero según las zonas en donde se formen filas de gente, vamos a hacer cortes transitorios, como es la esquina de Dosep que, si bien atiende respetando la terminación del documento e implementó los turnos online, también tiene un Rapipago donde la gente se junta para pagar las cuentas. Por eso, cortamos transitoriamente durante el día —de lunes a viernes— en San Martín y Ayacucho, para que no haya tránsito. Es según la cantidad de gente que se junte”, sostuvo.