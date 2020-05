Agustín y Lara producen a destajo cigarros orgánicos

En las últimas semanas, el emprendimiento pasó de ventas cero a tener cientos de pedidos de fumadores desesperados.

Agustín Orlando y Lara Taillant nunca imaginaron que los productos que fabrican tendrían tanta repercusión y serían de los más solicitados durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. Los jóvenes universitarios de 27 y 23 años comenzaron a fabricar cigarrillos orgánicos prácticamente como un hobby, una actividad placentera que en las últimas semanas mutó a un emprendimiento de alta rentabilidad debido al desabastecimiento generalizado y los aumentos excesivos en el precio del tabaco, lo que les generó una alta demanda originada por fumadores desesperados y la posibilidad de que su negocio remonte en ventas sin necesidad de una gran inversión.

ESTAMOS EN VIVO

“Empezamos con el proyecto a principios de este año con mucha motivación y haciendo pruebas. Averiguamos qué insumos necesitábamos y comenzamos a trabajar, pero prácticamente no teníamos demanda. Ahora estamos sobrepasados de pedidos”, dijo Agustín mientras producía cigarros en el pequeño taller que montaron en la casa de sus suegros, ubicada en Juana Koslay. Allí, junto a Lara, desde que a las tabacaleras se les terminaron las reservas, pasan como mínimo dos tercios del día abocados a su negocio.

Sin relación alguna con los tóxicos y adictivos, los cigarrillos “Herba Terra” están hechos exclusivamente a base de hierbas. Los rubios contienen caléndula, manzanilla y lavanda, mientras que los mentolados llevan lavanda y menta. El costo de los primeros es de 60 pesos por cinco unidades o $100 las diez; y los segundos, $40 los cinco y $70 una decena. Si los encargos son dentro de la jurisdicción de la “Ciudad verde”, el envío es gratuito, mientras que el delivery a San Luis tiene un costo extra de $50.

“La principal diferencia y ventaja es que no contienen tabaco ni nicotina, por lo que no tienen ningún tipo de aditivo y no están testeados en animales, que es una práctica común en los cigarros industriales. Además, utilizamos papel vegetal y filtros biodegradables. En los últimos días nos cuesta mucho conseguir esos insumos porque hay mucha demanda”, explicó Lara, quien agregó que los productos son una buena alternativa para la gente que quiere dejar de fumar, ya que no generan adicción ni tampoco tienen efectos nocivos para la salud.

Ante la ola de pedidos que recibieron en su cuenta de Instgram (@herba_terra), limitaron la producción a no más de 150 cigarrillos diarios, ya que además de la fabricación también se encargan de su reparto, que es solo los lunes, miércoles, viernes y domingos, a partir de las cuatro de la tarde.

“Somos solo dos personas en la producción y trabajamos de manera artesanal. Siempre les pedimos a los que quieran comprar que lo hagan con un día de anticipación, como mínimo. Por el momento nos quedamos sin stock, pero vamos a volver a tener dentro de unos diez días”, indicó Lara, quien añadió que entre sus clientes hay gente con problemas de adicciones que utiliza los cigarrillos orgánicos para aplacar la ansiedad, gracias a las propiedades de hierbas como la lavanda