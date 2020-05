Sin pies descalzos: tres amigas juntan calzado para abrigar a cuarenta niños

Los beneficiarios serán los chicos y chicas que asisten al comedor Lázaro en la zona sur de la ciudad.

Mayo ya marcó temperaturas bajo cero en Villa Mercedes, sobre todo en las madrugadas, lo que generó preocupación en el corazón de Valentina Iglesias, una joven que hace varios años realiza tareas solidarias. En julio de 2019 llegó circunstancialmente al comedor Lázaro, ubicado en el extremo sur de la calle Brasil, al que llevó algunas donaciones para los almuerzos y algo de ropa. Allí observó que los niños que iban a comer estaban de ojotas e inmediatamente les pidió el número de calzado para comenzar una colecta y abrigar los pies de cada uno de los cuarenta chicos que asisten al lugar. Este año repite la campaña.

Hace aproximadamente una semana que Valentina creó unas imágenes digitales y las compartió en sus redes sociales para que la ciudadanía colabore con zapatos que estén en buen estado. A la iniciativa se adhirieron dos amigas, Aldana Sotelo y Mónica Soria. Las tres se encargan de responder los mensajes que reciben por internet o por WhatsApp y, según la cercanía del domicilio, va alguna de ellas a retirar las donaciones para posteriormente llevarlas a la casa de la abuela de Valentina, lugar que eligieron como punto de concentración.

Realizan la colecta a través de las redes sociales y buscan las donaciones a domicilio.

“Desde que fui la primera vez inicié mi contacto con Patricia Ortiz, la responsable del centro comunitario. Siempre le escribo, le pregunto en qué puedo ayudar y demás. Ahora, por la cuarentena, ella hace todos los fines de semana el almuerzo: las familias llevan un recipiente y lo retiran”, explicó la joven.

Además, recordó: “Cuando fui a ayudar a servir, a medida que les iba dando la comida les pedía el número de calzado y les dije que les iba a llevar zapatillas. Estaban ‘chochos’, fue algo que me nació decir y ahí me puse en campaña. Los chicos son de todas las edades, desde bebés a adolescentes. El más grande es un nene que calza 45”, contó.

En los gráficos publicados están las vías de comunicación, el número de teléfono personal de la organizadora de la colecta para que los interesados en colaborar puedan contactarse y coordinar. “Por suerte tuvimos una buena respuesta de la gente, porque también donó mucha ropa de abrigo, guantes y gorritos, así que estamos contentas. Anteayer nos juntamos para seleccionar qué había, los talles y si hay algo manchado lo lavamos”, expresó. Todavía no tienen definido el día de entrega porque no lo harán hasta conseguir la totalidad del calzado. “Pero sí vamos a ir a llevar los abrigos que nos dieron”, acotó.

Las tres mujeres entregarán lo recaudado a la responsable del comedor, quien será la encargada de distribuirlo ya que tiene conocimiento de la cantidad de familias e integrantes de cada una de ellas.

Valentina no quiso dejar de mencionar a su prima Luciana, quien también colaboró con la difusión de la colecta. “Estoy muy agradecida a quienes se sumaron y a todos los que son solidarios y ayudan. Es cuestión de contarles a las personas, porque mucha veces no saben dónde llevar la ropa que ya no usan o en qué manos queda, entonces las invito a que vayan, que conozcan a ese o cualquier otro comedor, porque siempre hay necesidad”, finalizó.