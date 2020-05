Arrancó el corte de agua que afecta a la zona sur de la ciudad

Esta madrugada San Luis Agua cerró la llave del acueducto Río Grande para hacer un arreglo a la altura de El Trapiche. Estiman que las primeras horas de este miércoles volverán a abrirla.

El ingeniero Alejandro Catapano de San Luis Agua estimó esta mañana que, si todo sale según lo planeado y se ajustan al cronograma, las primeras horas de este miércoles van a poder restablecer el suministro de agua en el acueducto Río Grande, que fue interrumpido este martes para realizar un arreglo a la altura de la localidad de El Trapiche. Como sucedió la semana pasada, el corte va a afectar el suministro de agua potable para los vecinos de la zona sur de la capital, por lo que pidieron extremar el cuidado del recurso.

La nueva rotura fue descubierta en un recorrido que una cuadrilla hizo la semana pasada a raíz de la fisura de otro tramo del acueducto, y que ya fue reparado. “Creemos que esta vez el problema es diferente, menor, pero vamos a ver con qué nos encontramos” al excavar la zona de la pérdida, explicó Catapano en diálogo con el programa Mañana es tarde de FM Lafinur Radio.

Este lunes, en una conferencia de prensa que dio en las instalaciones de Ser.Ba., Claudio Pomiro, subsecretario de Redes y Servicios de la Municipalidad, dijo que la municipalidad iba a implementar desde primera hora un operativo con camiones sisterna.

“Va a haber camiones girando en cada uno de los barrios afectados para la gente que no tenga tanques, ya que hay varias viviendas que no lo tienen y que se manejan directamente con el agua de la red”, dijo. “Sí hay que dejar en claro que los camiones que van a estar dando vueltas no llegan a cubrir el 1% de la necesidad de los barrios del sur y que hay camiones que no tienen las bombas para llenar los tanques, que es lo que la gente pretende”, agregó.

“La idea es que el corte genere el menor daño posible en la gente”. “Si todo marcha según lo previsto durante la madrugada, primeras horas de este miércoles, vamos a estar en pleno proceso de puesta en servicio”, estimó Catapano.