Fueron a notificarle que debía realizar cuarentena y los amenazó con un arma

Personal sanitario de Nogolí y dos policías fueron amenazados de muerte por una mujer cuando quisieron darle conocimiento que debía cumplir aislamiento.

El viernes por la noche, personal sanitario de Centro de Atención de Primeros Auxilios de la localidad de Nogolí, junto a dos oficiales de la Comisaría 45ª, acudió a la vivienda de la familia Uvilla para notificarles a los residentes que debían realizar cuarentena, ya que algunos de ellos son policías y trabajan en Mendoza. Al momento de llegar al domicilio, sobre la autopista 25 de Mayo al 9000, una mujer, pareja de Uvilla, salió del interior de la vivienda portando un arma de fuego larga y vociferando “retírense de acá, dejen los protocolos en la tranquera y váyanse, no quiero ver a nadie acá, no se acerquen a mi propiedad, si no se van los cago a tiros”.

Parte de las armas secuestradas en el allanamiento.

Los habitantes de la vivienda iban a ser notificados por el personal sanitario sobre la obligatoriedad de cumplir la cuarentena, ya que miembros de la familia son policías y prestan servicio para la fuerza policial mendocina, por lo que cada vez que asisten a su comisaría salen de la provincia.

Tras ser amenazados, las dos enfermeras, el chofer de la ambulancia y los dos policías decidieron retirarse del lugar. Por su parte, los oficiales dieron conocimiento de la situación al jefe de la Comisaría 45ª y también al juez Marcelo Bustamante, quién ordenó allanar el domicilio.

El allanamiento, ordenado por el juez Bustamante, se realizó la madrugada de este sábado por personal del Grupo Especial COAR ECO, de la Comisaria 13ª de Los Manantiales y la División Criminalística de la UR V y arrojó como resultado el secuestro de armas de fuego, cargadores y municiones.

La mujer, de apellido Miranda, fue notificada y deberá “cumplir efectivo aislamiento/cuarentena en los termino de DNU 297/20 12/3/20 año CXXVIII N° 34.327”, por el plazo de 14 días en su domicilio ubicado en autopista 25 de Mayo 9048, de Nogolí.