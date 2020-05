Desde hoy habilitan la práctica de diez actividades deportivas

Entre las disciplinas autorizadas están el ciclismo, running, caminata, montañismo, windsurf y enduro. El protocolo provincial establece una distancia mínima de cinco metros entre los deportistas.

Será un día muy especial porque llevamos dos meses sin salir a correr; de a poco tomaremos ritmo nuevamente. Si bien muchos entrenamos en nuestras casas, no es lo mismo que salir a correr”, indicó Ulises González, presidente de la Federación Atlética Sanluiseña. Su ansiedad es compartida con la de miles de puntanos en distintas disciplinas. De acuerdo a lo que señaló el gobernador Alberto Rodríguez Saá en su último reporte informativo por el coronavirus, la provincia, por sus buenos resultados epidemiológicos en la lucha contra esta enfermedad, ingresó a una nueva etapa en la cuarentena que permite la flexibilización de distintas áreas, en este contexto se inscribe la autorización para la práctica de diez actividades deportivas.

Son disciplinas individuales que suponen un riesgo sanitario bajo. No se pueden utilizar instalaciones públicas ni privadas; solo se pueden practicar deportes al aire libre que no tengan contacto como: ciclismo, caminata, atletismo, montañismo, running, rollers, kayak (individual), windsurf, kitesurf y enduro. Se debe respetar la terminación del DNI y solo estará habilitada la franja horaria de 8 a 18, todos los días.

El protocolo, establecido por el Ejecutivo puntano, además establece una distancia mínima de cinco metros para deportistas que están en el mismo trayecto y prohíbe las paradas de descanso, como así también compartir bebidas, termos y alimentos.

“La idea es que no vaya mucha gente a un mismo lugar, no hay que convocar a nadie a un espacio común; cada uno tiene que practicar las actividades en el sitio más cercano. Un aspecto positivo es la flexibilidad del horario, ya que eso permitirá que no se produzca la aglomeración de personas”, afirmó González.

“Ahora que vienen las temperaturas más bajas, lo ideal es terminar la actividad cerca del domicilio para que no pase mucho tiempo hasta que el deportista pueda bañarse y cambiarse para no pasar frío”, aconsejó.

Recomponer energías

Patricio y Marcelo Camargo, padre e hijo, vivieron de un modo muy particular la cuarentena y el deporte. Patricio había empezado a entrenar diariamente y viajaba una vez por semana a Villa Mercedes al club Mundo Pádel, donde iba a comenzar el curso para ser entrenador de iniciación en pádel. También estaba por tomar un curso online con prácticas en cancha. La pandemia dio un giro a sus proyectos.

“No voy a reordenar mi entrenamiento porque por ahora no se puede ir a la cancha, pero me parece muy bien la medida, especialmente para la gente que hace deporte para despejarse”, dijo el joven deportista.

Su papá atravesó una etapa “difícil” en la que se sintió desmoralizado y dejó la actividad por algunos días. El triatleta y profesor de educación física había dispuesto un minigimnasio en su casa, pero no le dio mucha utilidad al principio. Hace 15 días retomó el entrenamiento y lo reordenará con la nueva medida.

“Entrenábamos en el patio. Ahora voy a salir tranquilo, gradualmente para evitar lesiones y aprovecharé el día que no puedo salir por el DNI para descansar”, concluyó.