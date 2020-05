Juntan firmas para destituir del cargo legislativo al senador provincial Ariel Rosendo

El senador por el departamento Pedernera Ariel Rosendo nuevamente envuelto en una ola de escándalos: “Juntan firmas para destituirlo de su cargo legislativo”. En las ultimas horas entró a una vivienda y lo denunciaron por robo, sumado a la violación de una orden de restricción dictada en una causa de violencia de género.

A través de la reconocida plataforma de peticiones change.org se juntan firmas que están destinadas a la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de San Luis, con el fin de quitarle los fueros al legislador Ariel Rosendo y de esa manera destituirlo del cargo por el cual fue elegido.

El senador también fue denunciado en las ultimas horas por la organización gremial SMATA:



La denuncia fue efectuada por Juan Piturra quien argumentó que: – “se enteró de la situación cuando se encontraba en la ciudad de San Luis después de recibir un llamado de la empresa de seguridad porque “se había disparado” la alarma de la casa: “Ariel Rosendo se identificó como dueño de la propiedad y empezó a sacar cosas por lo cual pedí que llamaran a la Policía porque nos estaban robando”.

El legislador irrumpió en la casa ubicada en calle Italia Nº426 de Villa Mercedes y retiró muebles y electrodomésticos, entre otras cosas.

“Se llevó todo, vació la casa. Para ingresar rompieron las puertas de reja y de madera con un hacha y cuando me comuniqué con Smata central, me dijeron que no entrara a la vivienda, que convocara a un escribano y abogado”, manifestó Piturra.

El senador ha sido denunciado por violencia de género y también por abuso sexual. En 2018 fue noticia por los aprietes a comerciantes de Villa Mercedes que no quisieron adherir a un paro nacional.

Habló la ex pareja del senador Rosendo: “ Si yo hubiese estado en la casa, no la estaría contando ”

Ivana Massimino revivió el incidente en el que se lo vio involucrado el legislador y contó cómo es su día a día “en medio de amenazas”. “Estoy encerrada por miedo que me pase algo”, afirmó.

-“En la mañana del lunes este señor entró a robar en la propiedad sacando pertenencías mías y del sindicato”.

-“Tenía una perimetral hacia mí y hacia la vivienda”.

-“Yo no estaba ahí pero si hubiese estado no te lo estaría contando en este momento”.

-“Estoy viviendo una situación terrible, me está denigrando a más no poder, está exponiendo a mi hija constantemente por todos lados y la que fue agredida fui yo”.

-“La misma jueza (Lorena Báez) que lo saca del hogar, es la misma que le da la tenencia provisoria a Rosendo”.

-“Sacó los cables de la alarma, hizo un desastre dentro de la casa y quitó las cámaras de seguridad”.

-“Por relatos de los vecinos, nos enteramos que eran muchísimas personas que caminaban por los techos de la casa, intentaban entrar de cualquier manera, impunemente”.

-“Se robó hasta mi ropa interior ¿para qué la quiere? Es un loco descerebrado”.

-“Él siempre me decía ‘vos te vas a quedar sin nada’, ‘te separás y te quedas sin nada’, dicho y hecho cumplió con su palabra”.

-“Siempre amenazando, pagando para que se cumpla su voluntad, paga cariño, paga amor, paga cómplices”.

-“Me golpeaba durante a convivencia”.

-“Después de que me separé me enteré de un montón de cosas, aunque no tengo como demostrarlo”.

-“Psicológicamente me destruyó”.

-“Estoy con terapia, me dijo que me iba a quedar en la calle, que si lo dejaba me iba a morir de hambre. Está constantemente denigrando a la mujer de donde viene, denigrando a mi familia”.

-“La familia de él le escribe constantemente amenazas a gente cercana mía y querida, pero no se puede tapar con el sol con un dedo”.

-“Tengo miedo. Si estaba adentro de casa me hubiese matado, eran un montón de tipos colgados de todos lados”.

-“Recibo asistencia psicológica de la secretaría de la Mujer, me hacen un seguimiento. Acompañan la parte legal, van en paralelo con lo que hemos iniciado con mi abogada”.

-“No me la deja ver a mi hija. Ella me dijo ‘mamá me tiene amenazada, no puedo hablar con vos’. Es terrible lo que estamos viviendo”.

-“Sobrevivo como puedo”.

-“No estoy saliendo a la calle porque tengo miedo. Estoy encerrada por medio que me pase algo. Estoy cansada”.

-“No sé lo que voy a hacer porque esto es muy reciente, no tengo ropa nada, me dejó desnuda. Recibo ayuda de mis amigos y familia, que está en Buenos Aires”.

-“Lo único que yo tengo es mi hija y quiero que se haga justicia”.

Denuncia por Abuso Sexual año 2017:

Noe Zarandon Almeyda, una ex trabajadora a cargo del senador, contó en redes sociales el infierno que vivió al lado del sindicalista.

“Me dejó sin trabajo, con tres nietos a cargo, por no acceder a sus deseos carnales”, relató la mujer quien recordó que Rosendo la convocó a un encuentro en la Comisión de Deportes de SMATA “para cambios en el trabajo”. La denunciante además describió que “limpiaba las oficinas y el club, los salones más precisamente y no alcance a entrar que se abalanzó sobre mi, está de más decir para que. Es un sinvergüenzas”.

“nunca me voy a olvidar el miedo, asco y repulsión que me hizo sentir cuando trató de agarrarme por la fuerza.

