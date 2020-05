El IFDC Villa Mercedes tiene cinco nuevas egresadas

Las estudiantes rindieron su última materia a través de la modalidad virtual y se recibieron en sus respectivas carreras. Pertenecen a los profesorados de Educación Secundaria en Lengua y Literatura, Educación Secundaria en Matemática, Educación Primaria y Artes Visuales.

Cinco estudiantes del Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) Villa Mercedes -dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia- cumplieron su sueño y se recibieron tras rendir la última materia mediante la modalidad virtual, superando de esta manera distintas barreras en medio del contexto por la pandemia mundial del COVID-19.

Se trata de Daniela Bergamini y Ana Blanco Giacardi (ambas del Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura); Micaela Villegas (Profesorado de Educación Secundaria en Matemática); Estela Rodríguez (Profesorado de Educación Primaria) y Paula Escany (Profesorado de Artes Visuales), quienes luego de aprobar sus exámenes celebraron el logro con sus seres queridos más cercanos.

Cabe recordar que ante esta situación de aislamiento, desde el Gobierno de San Luis se puso a disposición del sistema educativo provincial diversos medios -como por ejemplo la infraestructura en cuanto a la conectividad-, con el fin de garantizar la educación y darle continuidad al progreso y crecimiento de alumnas y alumnos de diferentes edades.

Con respecto a esta experiencia, Daniela Bergamini (profesora de Educación Secundaria en Lengua y Literatura) comentó: “Pude organizarme para rendir las últimas materias de manera virtual y valió la pena. Soy muy afortunada de haber finalizado la carrera en este contexto que nos obliga a adaptarnos, a desarrollar la creatividad y a indagar en nuevos recursos para lograr que todo funcione. Los docentes, alumnos y todo el equipo del IFDC Villa Mercedes hacen un esfuerzo muy grande para continuar con las actividades académicas lo mejor posible y estoy muy orgullosa de eso”.

Asimismo, Ana Blanco Giacardi (profesora de Educación Secundaria en Lengua y Literatura) expresó: “Recibirme en este contexto fue particular y extraño. Sin embargo fue gratificante. Aprendí a usar recursos digitales que no conocía y que ahora planeo usar de manera didáctica. Terminé la carrera gracias a los medios virtuales y también por la voluntad de profesores y administradores que trabajan para brindarnos el acceso a este tipo de exámenes. A lo largo de mi carrera tuve el apoyo de mucha gente que compartió conmigo la alegría de llegar a la meta”.

En tanto, Micaela Villegas (profesora de Educación Secundaria en Matemática) afirmó: “Esta experiencia habla sobre la importancia de creer en los sueños. Esfuerzo, perseverancia, amor y tiempo son palabras claves que me acompañaron en esta etapa. Esto tiene una doble cuota de emoción, por recibirme en cuarentena. Gracias al IFDC y mis docentes pude alcanzar mi objetivo. Ahora, ansiosa por comenzar la otra parte de mi profesión y poner en práctica todo lo aprendido”.

Por su parte, Estela Rodríguez (profesora de Educación Primaria) sostuvo: “Recibirme después de años de estudio fue más que gratificante, no solo para mí, sino también por mi familia y mis hijos que me apoyaron incondicionalmente. Después de recibirme los profesores que me prepararon un video y mis compañeras se conectaron conmigo, así que fue todo muy emocionante”.

Asimismo, Paula Escany (profesora de Artes Visuales), manifestó: “Esto para mí es materializar un sueño. Haber recorrido este camino ha tenido sus frutos, y aliento a quienes siguen a darlo todo hasta terminar su carrera, a ser perseverantes, a ser valientes y luchar por lo que aman. Para mí era impensado que una materia vivencial pudiese rendirla virtualmente, por eso es importante adaptarse, ser creativo y equilibrado. Tuve caídas pero jamás abandoné y así salí adelante readecuando la propuesta inicial a un contexto virtual. Agradezco a Dios y a la Santísima Virgen, a mis padres y a la ayuda de mis seres queridos; este logro es de todos ellos”.

Finalmente, el jefe del Programa Educación Superior, Hernán Sosa Araujo, dijo: “Esto es un trabajo del Ministerio de Educación y del equipo del programa que acompañaron y establecieron parámetros necesarios con el fin de asegurar las trayectorias estudiantiles de nuestros alumnos, observando fruto en estas primeras camadas de egresados en el contexto de la virtualidad”.