Los 24 trabajadores de Ribeiro reclaman el cobro de los salarios

El año pasado acordaron el pago del 25% semanal, pero sostienen que no se cumplió y les deben parte de marzo y abril.

Foto: Archivo

El temor de 24 empleados por perder su fuente laboral se hizo presente por la incertidumbre y el incumplimiento de los propietarios. La cadena de electrodomésticos Ribeiro, ubicada en calle Pedernera al 400, hace aproximadamente un año y medio que paga los haberes en dos o tres veces. Hasta la semana pasada, los trabajadores habían recibido una parte del mes de marzo y en abril solo cobraron el subsidio que otorgó el gobierno nacional. El fundamento de los empresarios es que las ventas son nulas desde el inicio de la cuarentena obligatoria.

La casa ubicada en la ciudad de la Calle Angosta fue fundada en 1910 y se extendió a todo el país logrando más de ochenta sucursales, pero con los problemas económicos que la invadieron, debieron bajar las persianas en más de veinte filiales. Desde el año pasado los empresarios realizaron la liquidación a sus empleados y se despidieron de distintas localidades argentinas a pesar de haber iniciado hace casi un año un procedimiento preventivo de crisis que implicó un plan para optimizar recursos y reducir costos.

En octubre del año pasado, con los gerentes de la firma y el aval de los empleados, el Centro de Empleados de Comercio había logrado un acuerdo: el pago del 25% del sueldo todos los sábados. “Pero ese convenio nunca se respetó. Pese a eso, los trabajadores no tomaron ninguna decisión y siguieron cumpliendo, porque en estas circunstancias priorizan la fuente laboral. Y la empresa, ante la crisis, apuesta al desgaste, a que se vayan y así no tiene la necesidad de despedirlos y pagarles lo que les corresponde por indemnización. Además, las condiciones se agravaron con el tema de la pandemia y la firma no ha hecho ningún esfuerzo por los empleados”, explicó Reynaldo Lunardi, secretario general del gremio.

El sindicalista agregó: “Siempre cobraron un mes atrasado. Por ejemplo, en febrero les depositaban diciembre y ahora es peor porque no hay ventas, no hay plata y a la hora de priorizar, la gente compra alimentos”, expresó.

Si bien hay un decreto nacional para que no haya despidos sin causa, Lunardi teme que suceda de igual manera. “Poder pueden, deber no deben, siempre vamos a tratar de buscarle la vuelta y favorecer al afiliado”, agregó. El gremio mantiene contacto con el Programa Relaciones Laborales, pero les preocupa el desenlace que tenga el conflicto.

La única respuesta que recibieron es que no tienen artefactos para vender, que han cerrado muchas sucursales en el país y en otras tienen las cosas a concesión. También explicaron que esperan que les otorguen un crédito del Banco Ciudad de Buenos Aires.

“Les piden que aguanten, que soporten para no tener que tomar la determinación de irse. Y los chicos tienen las opiniones divididas, algunos quieren que hagamos medidas de fuerza y otros prefieren que sigamos en diálogo, porque el miedo existe y si se quedan sin trabajo ¿qué van a hacer?”, se preguntó.