Centro de Transferencia: por día controlan más de setenta camiones

Está en el Autódromo “Rosendo Hernández” y cuenta con distintos servicios para asistir a los choferes.

Para nosotros ha sido muy complicada la situación de la pandemia, pero nos tenemos que adaptar. Por suerte acá estamos muy bien, en este lugar cuentan con todos los servicios”, expresó Eber Ortega, un camionero de Rufino, Santa Fe, que ayer al mediodía concluyó los trámites necesarios para continuar su viaje. Como el rodado en el que se trasladaba no contaba con cucheta-dormitorio, le facilitaron una casilla para descansar en las instalaciones del Centro de Transferencia de Cargas ubicado en el Autódromo “Rosendo Hernández”.

Los transportes de carga que ingresan y egresan de la provincia están controlados por distintos protocolos que elaboró el Comité de Crisis. Los choferes que cuentan con una prueba negativa de coronavirus tienen permitido estar hasta cinco días en el territorio puntano; si se cumple el plazo deben volver a salir o hacer una cuarentena de 14 días. Los que no poseen el análisis se dirigen a los Centros de Transferencia de Cargas donde tienen permitido estar por 24 horas.

De acuerdo a lo que graficó el encargado del Centro de Transferencia del Autódromo “Rosendo Hernández”, Lucas Ros, el predio se divide a grandes rasgos en tres segmentos. Por un lado hay un área establecida para los camiones internacionales, que tienen un control especial ya que muchos vienen de zonas donde hay altas tasas de contagios de coronavirus.

Los vehículos nacionales cuentan con otra área y ocurre lo propio con los transportes locales, que se acercan para dar continuidad a la cadena logística. Cada sector tiene sus ingresos y egresos, una batería de baños, duchas y se les provee de agua fría y caliente. Los conductores pueden solicitar un espacio en una carpa que se dispuso para descansos cortos; también tienen la posibilidad de requerir las casillas que se establecieron para los que no poseen cuchetas-dormitorios en sus camiones y necesitan dormir toda la noche. Constantemente reciben el servicio de desinfección. Las transferencias se hacen de 8 a 17, de lunes a viernes, y de 8 a 13 los sábados.

“Al principio entré mal, sentí que no había una buena comunicación en las rutas y se sumó el hecho de que los camioneros estamos enojados en general, pero la verdad que me han atendido muy bien, me permiten usar los baños, las duchas y lo más importante es que hay mucha limpieza”, dijo Carlos Campos, un chofer de Buenos Aires que aguardaba la transferencia de carga.

“Aquí descansan y siguen su camino, les damos la posibilidad de que no se queden en la ruta. En los puestos limítrofes les asignan una letra T que corresponde a quienes hacen tránsito. Tienen seis horas para pasar de puesto a puesto, pero si hacen carga o descarga tienen 24 horas. Ingresan muchos camiones al predio, el número depende del día, pero anoche, por ejemplo, había 75 rodados en el área de descanso”, sostuvo Ros.

Las transferencias se ejecutan entre 25 y 60 minutos. En el lugar trabajan cerca de 100 personas.