Mendoza: Una pareja y su hijo dieron positivo de coronavirus: “El posible nexo es un camionero”

Una pareja y su hijo dieron positivo. El posible nexo es un camionero. Están internados en Maipú “Mendoza”. Preocupación por la falta de control en el transporte de carga.

Una familia entera se contagió de coronavirus en Mendoza y así se rompió la inercia positiva acerca de la falta de contagios en la provincia. Se trata de una pareja joven y su hijo. Los tres están internados desde el miércoles en el Hospital Paroissien de Maipú y esta noche se conoció el resultado del test: dieron positivo para Covid-19.

En la investigación epidemiológica que se hizo se halló un posible nexo. Un familiar de ellos es camionero y está en permanente contacto con Buenos Aires. Creen que ese fue el factor de contagio. El transportista está en Buenos Aires actualmente e intentarán que se controle en ese distrito. De esa manera en Mendoza son 86 los casos confirmados desde que se declaró la pandemia. Pero actualmente hay 10 personas internadas.

Mendoza llevaba más de 20 días sin casos de “contagios internos” de coronavirus. Los dos casos de las últimas semanas habían sido de personas que venían del exterior. La familia internada no es oriunda de Maipú pero fueron internados en el hospital regional de ese departamento. Según se informó, ellos no viajaron y aún tienen nexo dudoso. Pero la principal sospecha tiene que ver con el familiar que es transportista. Ahora las autoridades sanitarias intentarán que el camionero se haga el test en esa provincia y que se mantenga aislado allí hasta conocer los resultados.

El temor por el transporte

Tal como se adelantó, justamente se especulaba con que la vía de posible transmisión del virus es el ingreso de camiones sin control exhaustivo. Es que el transporte de carga nunca dejó de funcionar en Mendoza y el vínculo entre Brasil, Buenos Aires y Chile siguió y no se aplicaron protocolos especiales. Los camioneros en Mendoza no están obligados a estar aislados, salvo que pasen más de 24 horas en la provincia. Tampoco tienen un protocolo particular, ni se hacen testeos.

Más de 1000 camiones por día circulan en Mendoza y la falta de control era motivo de preocupación. Por eso ayer se reunieron todos los intendentes con el gobernador Rodolfo Suarez. Allí se acordó que todos deberán reforzar acciones para impedir que el virus casi ausente entre a Mendoza a bordo de algún camión. Tanto que una de las medidas que podrían aplicarse es el seguimiento satelital de cada rodado que pase por la provincia o se quede aquí.

En otras provincias, como Jujuy, hay testeos obligatorios para los camioneros. Después del aislamiento total y la cuarentena obligatoria en hoteles para los viajeros que llegan, lo que genera un gasto de 1,5 millones de pesos por día, el control de los camiones es el único ajuste preventivo que el Gobierno provincial considera que debe hacer frente a la pandemia.