Apartaron de sus cargos a un grupo de policías que agredieron a una familia Qom y abusaron de una menor

Los efectivos ingresaron a una vivienda sin orden de allanamiento y golpearon a quienes vivían allí. Además, el referente de la comunidad Qom, Daniel Rolón, denunció que abusaron y amenazaron a una menor.

Este martes, el gobierno de Chaco apartó de sus cargos a un grupo de policías acusados de agredir a una familia de la comunidad Qom y abusara una menor de edad. El episodio quedó registrado en imágenes que fueron viralizadas a través de las redes sociales.

Ocurrió en la madrugada del domingo, en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana. Allí los efectivos de la fuerza provincial ingresaron a una vivienda sin orden de allanamiento. Los uniformados forzaron la puerta de entrada y golpearon brutalmente a miembros de una familia que residía en ese lugar.

“‘Ya les tiramos alcohol, ¿ahora quién las prende fuego?’, preguntaba uno de los policías. Después entraron de vuelta y nos patearon. Eran todos hombres”, contó Elsa, una de las agredidas. Y añadió: “Agarraron del cabello a mi hija y la arrastraron y entre seis policías agarraron a otra hija mía y a mí. El oficial Antonio Fernández me pegó con la 9 milímetros en el rostro”.

“Después le pegaron a mi sobrino contra la pared. Ahora está todo desfigurado. Agarraron a mi hijo, que no estaba en ese momento en la casa, venía de la casa de su papa”, continuó el relato.

Según denunciaron, la familia fue trasladada hasta la comisaría local, donde les siguieron pegando y, tras las agresiones, las víctimas realizaron la denuncia ante la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de Chaco.

“Ellos (por los policías) estaban persiguiendo a dos jóvenes que no tienen nada que ver con la familia que agarraron”, señaló Daniel Rolón, referente de la comunidad Qom, quien agregó que durante la agresión “hubo abuso sexual por parte de un policía contra una nena de 16 años”.

“La Policía roció con alcohol a la chica que habían golpeado y abusado y le dijeron que si hacía la denuncia iban a matarla”, detalló en declaraciones radiales. Y finalizó: “Pedimos que alguien se haga cargo de lo que hicieron. Nadie del gobierno provincial se comunicó con nosotros todavía. No pasó nada”.



Por su parte, el gobierno provincial apartó de sus funciones a los policías que participaron de la agresión y la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, afirmó: “Queremos decirles que no vamos a tolerar la impunidad. No vamos a tolerar que estos hechos pasen desapercibidos ni que vuelvan a ocurrir. Seguimos trabajando para el esclarecimiento de los hechos y la garantía de Justicia”.