Basurales clandestinos, un problema recurrente

Aparecieron montículos de basura en lugares no autorizados al sur de Justo Daract, a pesar de los operativos de limpieza realizados por el Municipio.

A pesar de que la Municipalidad de Justo Daract lleva adelante un operativo de limpieza desde hace varias semanas en la zona sur de la localidad, varios vecinos arrojan basura, un problema que no parece tener fin y que se intensifica en los caminos que conducen al cementerio y al vertedero.

Patricia Sasso, una vecina, aprovecha las salidas recreativas esenciales para caminar varios kilómetros. En sus recorridos diarios observaba que los empleados municipales trabajaban cortando el pasto, limpiando las bicisendas y podando los árboles. Pero en los últimos días encontró basura en el camino, y para expresar su enojo decidió compartirlo en las redes.

“Voy dos veces, a la mañana y a la tarde. El recorrido que hago finaliza en el cementerio. Generalmente voy por ese camino porque no circula mucha gente y me gusta el silencio que hay”, contó.

La mujer dijo que estaba muy contenta por ver cómo estaban quedando las calles, pero que los montículos de residuos la sorprendieron. “A comienzos del año también salía a caminar y el lugar estaba bastante abandonado, porque a pesar de que está el basural a unas cuadras, la gente no llegaba y arrojaba los desechos antes. Esta vez, primero vi una oveja muerta. Después, otra cosa que me llamó mucho la atención es que había una montaña de ropa tirada y desparramada, y más adelante latas y cacharros. Parece que no fue la misma persona, porque estaban en diferentes partes. Es lamentable que no cuiden nuestra ciudad y no valoren las labores de quienes hacen un gran esfuerzo para que esté más linda”, señaló.

El intendente Alfredo Domínguez indicó que desde hace varias semanas llevan a cabo un operativo de limpieza que comprende las calles Mitre, Río Quinto, Juan Llerena y Almirante Brown, que se complementan con las que conducen al cementerio.

“Todo ese recorrido tiene aproximadamente 7 kilómetros. Desbrozamos los árboles, desmalezamos los bordes de las veredas y de los senderos con una pequeña pala cargadora frontal que alquilamos a una empresa, porque es un lugar de muchos campos y muchos yuyos. Además, en las calles de tierra colocamos una mezcla de tierra y arena para compactar los pozos y desniveles”, añadió.