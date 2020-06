Cárcel para un chico de 18 años por venta de drogas

Lo detuvieron el viernes en una vivienda de calle Gobernador Alric de la capital. Le secuestraron marihuana valuada en unos 12 mil pesos.

Las cosas no terminaron bien para Valentino Gómez, detenido el viernes en la vivienda que compartía con su madre y en la que había montado un kiosco de drogas. Si bien la cantidad de marihuana que le secuestraron no era significativa, comparada con otros procedimientos, la investigación que Lucha Contra el Narcotráfico inició hace un par de meses no dejó dudas del negocio ilegal y este martes lo trasladaron a la cárcel.

Gómez tiene apenas 18 años y no cuenta con antecedentes, aunque sí tiene varias entradas a la Comisaría del Menor por disturbios y por circular alcoholizado, precisó una fuente de la investigación.

La tarde del viernes, los policías antinarcóticos requisaron su casa, calle Gobernador Alric al 800, entre Chile y Justo Daract, y hallaron 34 envoltorios de nylon con marihuana picada, cigarrillos armados con la misma sustancia, municiones, una balanza digital, telefonía celular y dinero en efectivo que aseguran era producto de la venta de estupefacientes.

Los investigadores estiman que, en la calle, la droga incautada vale unos 12 mil pesos.

Este martes, Gómez fue requerido por las autoridades del Juzgado Federal de San Luis, cerca de las 11, y después de comparecer por poco más de una hora ante el juez, resolvieron trasladarlo a la penitenciaría de la capital en horas de la siesta.