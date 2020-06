Alberto: “Queremos hablar con San Juan para abrir las fronteras”

El primer mandatario no descartó dar este paso debido al buen estatus sanitario que posee la provincia vecina.

En una extensa conferencia de prensa brindada esta tarde en Terrazas del Portezuelo, en la que no quedó tema sin abordar, el gobernador Alberto Rodríguez Saá adelantó que quieren iniciar el diálogo para llegar a una política de fronteras abiertas con San Juan, en un formato similar al que ya fue suscrito con La Pampa. Además, no descartó que pueda darse el mismo paso con otras jurisdicciones limítrofes, aunque solo después de un análisis detenido del panorama epidemiológico.

“Entiendo que con La Pampa el paso está actualmente muy flexibilizado. De todas maneras, quiero llegar a las vacaciones de julio con las fronteras abiertas con La Pampa y después, si todo va bien, queremos hablar con San Juan si continúa con su estatus sanitario, sin circulación de coronavirus”, afirmó y agregó: “Si Córdoba tuviera protocolos más rígidos también podríamos abrir las fronteras”.

Elogio al sistema de salud

Rodríguez Saá elogió el desempeño que ha tenido el sistema de salud puntano durante la pandemia. “Cuando empezó estábamos terceros en el número de casos, con el 1% de la población del país. Nos pusimos las pilas, pasaron los días y trabajamos con enorme acierto para que se dieran estos resultados. Todos los casos de COVID-19 fueron importados y leves”, afirmó.

Como prueba de este progreso (no se registra ningún positivo desde el 5 de abril), el primer mandatario puntano recordó que en la provincia quedan muy pocas actividades que no se han flexibilizado.

También dijo que serán muy cuidadosos con el retorno de las clases presenciales. “En las escuelas los chicos se pueden convertir en un gran transmisor de esta enfermedad. Por eso, a ese tema lo vamos caminando muy lentamente y cuidando siempre el status sanitario de San Luis”, afirmó.

Las finanzas y el fondo anticrisis

El primer mandatario señaló que a pesar del descenso de la recaudación y del menor movimiento económico en todo el país producto de la pandemia, la provincia no ha dejado de cumplir con sus obligaciones financieras.

“En ningún lado del país se han dado aumentos salariales, salvo en San Luis. Tenemos la economía con un equilibrio prudente, para cumplir con las obligaciones, las inversiones y los aumentos salariales”, dijo, y proyectó que la economía local, al igual que en el resto del país, podría empezar a estabilizarse hacia agosto.

“Especulamos que la recaudación va a empezar a mejorar, con el mayor movimiento en el país y la provincia. Si la situación en agosto sigue igual, vamos a tener que hacer sacrificios, pero nunca en educación, salud y en áreas sociales”, aclaró.

Alberto dijo que están usando el fondo anticrisis y destacó que se hace un enorme esfuerzo para administrarlo de manera eficaz ante una situación tan excepcional y con tantas demandas.

“La economía es la ciencia que trata de necesidades infinitas con recursos finitos. Los recursos nos alcanzan. Creemos que la economía se va a estabilizar para agosto o septiembre. No queremos usar la palabra recorte, tenemos que usar la creatividad, la imaginación. Solo puede haber recortes en cosas superfluas”, aseguró.

Ingreso a la provincia durante la pandemia

La provincia de San Luis tiene sus fronteras cerradas desde el inicio de la cuarentena decretada por la Nación, para prevenir la propagación del coronavirus. El Gobernador recordó que para entrar al territorio sanluiseño hay que tener la autorización local y luego hacer cuarentena durante 14 días. Esta puede realizarse sin costos en las residencias de la Universidad de La Punta, pero en este caso hay que esperar porque se van habilitando lugares a medida que otras personas finalizan el aislamiento obligatorio. Otro modo, es ir a los hoteles autorizados y abonar.

“Después se abrió la posibilidad de hacer el test PCR, pero llegaron mil pedidos y la capacidad máxima del laboratorio ‘Dalmiro Pérez Laborda’ es de 60 diarios. Fue una imposibilidad hacerlos todos juntos”, dijo Rodríguez Saá. El procedimiento consiste en presentar un PCR negativo, esperar la autorización para ingresar y luego de cinco días repetir el test en la provincia, solventando el costo.

Testeos masivos

La presidenta del Comité de Crisis, María José Zanglá, aseguró que no está previsto hacer testeos masivos en la población porque San Luis no tiene circulación comunitaria de la COVID-19. Consultada sobre los geriátricos, comentó que hicieron relevamientos en los que descubrieron que algunos no estaban declarados y que todos siguen estrictos protocolos por la pandemia. “Las visitas están suspendidas desde marzo y hemos identificado a los médicos que asisten a cada geriátrico”, informó.

La médica y funcionaria destacó que actualmente la atención por enfermedades respiratorias es del 7%, cuando por lo general en esta época del año suele rondar el 20%. Y aseguró que los índices de mortalidad por este tipo de afecciones es muy baja.

Tapabocas

Durante la conferencia de prensa, los integrantes del Comité de Crisis insistieron en la obligatoriedad del uso del tapabocas y de la distancia social (más de dos metros entre cada persona). El Gobernador confirmó que habrá multas “muy fuertes” para quienes no cumplan y que estas estarán a cargo de los municipios. Pero procuró que todos cumplan para que no sean necesarias. Además de controlar, cada intendencia recibirá el 80% de lo recaudado en las infracciones, de acuerdo a lo precisado por la jefa de Gabinete, Natalia Zabala Chacur.

¿Viene el Presidente?

Ante un rumor que habría surgido sobre la visita del presidente Alberto Fernández a San Luis, Rodríguez Saá aumentó la expectativa: “Es posible que el Presidente venga, tiene 2 o 3 provincias previstas visitar. Nos gustaría mucho recibirlo”.

Más definiciones

En la conferencia el Gobernador también habló sobre la renuncia de Lilia Novillo como titular del Superior Tribunal de Justicia, a quien calificó como “una mujer de nobleza enorme”. Adelantó que aceptarán su declinación al cargo y anticipó que la resolución que formaliza su salida iba a salir en las próximas horas.

Alberto respaldó la decisión del gobierno nacional de rescatar a la cerealera Vicentin, y dijo que incluso se contactó con el presidente para expresarle su apoyo. “Creo que es una empresa muy importante para nuestra autonomía alimentaria. Es importante que siga funcionando”, afirmó.