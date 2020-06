Vicentin | De Angeli: “Adolfo Rodríguez Saá jugó con nosotros con la 125, veremos qué hace ahora”

El senador Nacional vaticinó que “va ser ajustado” el resultado de la votación de la expropiación en la Cámara Alta y recordó la posición que asumió su par puntano en 2008 con la resolución sobre las retenciones.

“Va a estar ajustado. El doctor Menem, que se está recuperando, es privatista. El doctor Rodríguez Sáa jugó con nosotros en la 125”, tuvo en cuenta el senador entrerriano Alfredo De Angeli y dijo: “Hay otros senadores peronistas con un sesgo ideológico vinculado al capitalismo moderado, a la generación de empleo privado. Hay senadores con empresas propias que hay que ver cómo van a jugar. Este es el primer paso a la estatización de granos, en manejar uno de los sectores de la economía argentina”.

De Angeli se mostró crítico con la intervención/expropiación que impulsa el Gobierno nacional de la empresa agroindustrial Vicentin.

En una entrevista con PERFIL, el senador del PRO, comparó la iniciativa con la 125 y anticipa que no será sencillo para el Frente de Todos que se apruebe en el Congreso una expropiación.

¿Lo sorprendió el proyecto de expropiación de Vicentín?

De los kirchneristas no me sorprende nada. Sí me sorprendió de Alberto Fernández. Es un profesor de la UBA de Derecho. Que haya cometido semejante hecho inconstitucional, que haya avasallado la Justicia con un decreto. Esta cada vez más claro que es un tema ideológico. Habiendo un juez, con un síndico que interviene. Está claro que es ideológico: estaba (la senadora del Frente de Todos) Fernández Sagasti agradeciéndole al presidente. Esto quiere decir que el proyecto de DNU ni siquiera lo tenía pensado el presidente sino que venía del Senado.

¿Quiere decir que es un proyecto de Cristina Kirchner?

Fueron ellos con el Instituto Patria. Es un proyecto político que tienen. Al mono lo disfrazás, lo pintás, pero es mono. Lo escuchas a Grabois, a todos, es un proyecto de ellos. La embarran cuando hablan de soberanía alimentaria y expropiación: son las mismas torpezas que cometieron con la 125.

¿Hay consenso en el Senado para que se apruebe?

¿O sea que usted cree que es un paso hacia la nacionalización del comercio exterior?

La Junta nacional de granos se creó en la década del ´30 por precios mínimo y como sostén para que no se fundan los productores. Pero ahora tenemos retenciones. No tiene nada que ver. En ese momento sirvió. Hoy, vía online, sabemos cuánto valen los granos en el mundo al instante. El Gobierno debería tratar las cooperativas de manera distinta para ayudarlos. Con esta medida no ayuda a los pequeños productores. A los grandes si no les sirve, dejan de sembrar.

¿Cree que hay clima para una nueva 125?

Nada se repite, nada es igual. Hay un humor, tal vez, similar: hay gente que hablarle de la palabra expropiación, intervención y soberanía alimentaria los pone muy mal. ¿La soberanía alimentaria en un país que produce para 10 veces lo que consume? El problema es de poder adquisitivo y de empleo. Muchas empresas que quieren invertir, con esto, no van a venir. En Uruguay están abriendo las condiciones para que vayan los argentinos a invertir y acá los estamos corriendo.

¿Qué le llega desde los productores agropecuarios?

Y para ellos es el terror la intervención en el mercado. Todos piensan que el Gobierno va a la intervención del comercio de granos. Me pregunta: ¿Alfredo cuando salimos a protestar? Me están llamando de varios pueblos del interior. A muchos legisladores que están indecisos los va a llevar a tomar una decisión. Cortes de ruta no creo que haya. Pero se puede definir en la plaza de los dos Congresos. Los productores están preguntando por los indecisos.

¿Qué harán los senadores y diputados de Santa Fe?

Hay que ver en Santa Fe, en Córdoba y Provincia de Buenos Aires que tienen la mayoría de legisladores en Diputados. También los mismos gobernadores: creo que (el gobernador cordobés) Schiaretti está en contra. Va a ser muy difícil frenarlo en el Senado, pero en Diputados está más equilibrado. Hay que ver qué hacen los gobernadores.

¿La Mesa de Enlace le cuesta tomar una posición?

CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) tomó posición. Federación Agraria está muy cargada de sectores distintos políticos. Coninagro, con el sector cooperativo agrícola me animo a decir que están todos en contra de la intervención. La Sociedad Rural, por una cuestión ideológica, tampoco va a estar a favor. La Mesa de Enlace la mayoría está en contra.

Aunque sea contrafáctico, ¿qué hubiera hecho Macri si era presidente?

Macri lo demostró con el tema Sancor: si era kirchnerista la hubiera intervenido. Y esa empresa sí es productora de alimentos para humanos (a diferencia de Vicentin). Y, sin embargo, buscó socios y salieron de la convocatoria. Acá hay mucha experiencia. Por ejemplo, Alpargatas tuvo convocatorias y salieron.

¿No hubo irregularidades en la deuda que tiene Vicentin con el Banco Nación?

No es un deudor privilegiado el Banco Nación. Es un acreedor en las mismas condiciones que una pequeña cooperativa. Pero para ver si hay irregularidades está la Justicia.