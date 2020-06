Una policía denunció al jefe y subjefe de la fuerza por violencia de género

La presentación fue realizada por la subdirectora de Lucha Contra el Narcotráfico, Sandra Gómez por “malos tratos en forma verbal” e incluyó a otros dos miembros de la Plana Mayor. Está involucrado el comisario general, Darío Neira que en las últimas horas pidió la renuncia a toda la cúpula.

La subdirectora de Lucha Contra el Narcotráfico, Sandra Roxana Gómez realizó una presentación por violencia de género el sábado pasado ante la oficina de Recepción de Denuncias de la Primera Circunscripción Judicial.

La decisión de la funcionaria tuvo un fuerte impacto en la fuerza que mantuvo la denuncia en reserva. El martes circuló la versión y se evitó proporcionar información sobre el caso en los días siguientes.

La segunda noticia de la semana sobre la vida interna de la Policía fue el pedido de renuncia del comisario General, Darío Neira a todos “los jefes y jefas de la plana mayor” que se comunicó ayer a la madrugada a través del sitio web institucional.

La comisario inspector, Sandra Gómez en la comunicación telefónica con la oficina de recepción dio cuenta de una reunión que se concretó en la noche del viernes 12 en la Sala de Situación de la Jefatura, donde habría sufrido agresiones verbales de los altos mandos.

Involucró al jefe de la Policía, comisario general, Darío Neira; al subjefe, comisario general, Claudio Latini; al director General de Operaciones, Dionisio Funes y al director de Coordinación Judicial, Marcelo Flores Morales.

La denuncia recayó ese mismo día sobre la Fiscalía N°2, a cargo de Leonardo Navarini Busti. Más tarde, el funcionario dio intervención a la jueza en lo Contravencional, María Itatí Zudaire Carricaburu.

Según consta en la causa, Gómez expuso: “Hace dos años cumplo funciones como directora de Lucha Contra el Narcotráfico. Venimos sufriendo malos tratos en forma verbal”.

Seguidamente, detalló que el día anterior había hablado con Neira y Latini para preguntarles el horario en que debían presentarse a trabajar porque lo desconocían. Ese mismo día, alrededor de las 9, el subjefe envió “un audio al grupo de WhatsApp” donde les “faltaba el respeto” y convocaba a una reunión a las 20.

“Yo concurrí a la hora indicada, esperamos como una hora que ingrese el resto de la Plana Mayor. Yo me siento a dos sillas del jefe de Policía. Empieza la reunión manifestando todo el trabajo que tenían. Luego, el subjefe dice a todos que no iba a tolerar que un efectivo le reclame o realice algún tipo de acotación respecto de las directivas”, relató.

La comisario inspector explicó que tras eso le dijo a Latini que ella había hablado respecto al horario porque “no estaba claro”. “Yo no tengo por qué decirle”, habría respondido él.

Luego de eso, intervino Flores Morales quien subrayó que “la orden del subjefe debe acatarse” porque es “una institución vertical”. A su vez, cuando ella intentaba hablar, el responsable de Coordinación Judicial le decía: “Cállese la boca”.

A eso se sumó Funes: “Usted tiene que agradecer que se le permita integrar la mesa y hablar porque hace un tiempo a nosotros no se nos permitía ni hablar”.

“El señor subjefe de Policía me dice: ´¿sabés quién te eligió para la Plana Mayor?´. Y esto se lo decía a todas las mujeres insinuando que ´así me pagan´”, siguió contando Gómez.

Después de eso, Latini le dijo que la apreciaba, le tomó de la mano y también le pidió disculpas.

Transmitió que al terminar la reunión les aclaró a los jefes que no fue una queja ni tampoco lo había dicho de “mala manera”. “En ese momento me desbordé, me saqué el arma, la credencial que tenía colgada en el cuello dejándola en la mesa, y les dije: ´esto se llama dignidad´. Me dicen que todo está bien, me despido de ellos con un beso en la mejilla y me retiré llorando”, añadió.

“Yo no quiero una licencia psicológica, no quiero que traten mal, yo quiero trabajar. Esto que sucedió es lo más reciente. Yo soy una persona muy educada, trato a todas las personas por igual, me interiorizo, estudió, leo, para saber cómo ayudar. Por eso solicito seguir cumpliendo con mi función”, finalizó Gómez en la denuncia.

Gómez secunda a la comisario mayor, Andrea Cura en la dirección de Lucha contra el Narcotráfico desde julio de 2018. Asumieron en la gestión de Fabricio Portela.

Llegó a la conducción de la sensible división tras una extensa trayectoria en el área Toxicomanía y según se informó en ese momento, tanto Cura como Gómez accedieron en función de una foja de servicios impecable.