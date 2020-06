Apuñaló 11 veces a una nena y ahora publica videos bailando desde la cárcel

Morena tenía siete años en ese momento y sobrevivió de milagro al ataque. El delincuente fue entregado a la policía por su propia madre.

El 13 de enero de 2019 Iván Cáceres apuñaló 11 veces a una nena de siete años para robar una tablet de su casa en Florencio Varela. Ella sobrevivió de milagro y él quedó detenido por el brutal intento de homicidio. Sin embargo, mientras espera el inicio del juicio en la cárcel, el delincuente lejos de estar preocupado baila y sube sus videos a la red social TikTok, consignó TN.

“Estábamos durmiendo, escuché un grito espantoso de mi hija y cuando la fuimos a ver estaba bañada en sangre. Fue un solo grito y no me lo puedo sacar de la cabeza. Si ella no gritaba la encontraba muerta en su cama”, contó en ese momento a los medios Flavia, la mamá de Morena.