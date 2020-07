Marcha atrás: el comercio en San Luis va a atender hasta las 17hs

Lo informó el presidente de la Cámara de San Luis, en una conferencia de prensa en la Municipalidad.

La crisis en la que la cuarentena sumió a los comerciantes empujó a los de San Luis a dar marcha atrás en su decisión de atender de lunes a viernes hasta las seis de la tarde. Para evitar el pago de horas extras a sus empleados, van a abrir de lunes a sábados, de nueve a cinco de la tarde, con lo cual van a cubrir el cupo de 48 horas de trabajo ordinarias semanales que establece la Ley de Contrato de Trabajo, informó este martes el presidente de la Cámara de Comercio puntana, Vito Carmosino.

El anuncio, dado junto a funcionarios de la Municipalidad, es una marcha atrás en la decisión que habían anunciado el jueves pasado, luego de una reunión con el intendente Sergio Tamayo. Ese día informaron que habían resuelto atender hasta las seis de la tarde y que, incluso, los sábados podían abrir hasta las cinco de la tarde.

Ese régimen incluía unas cuantas horas extras que los comerciantes anuncian no podrán afrontar, por la debacle de sus finanzas. Incluso Carmosino señaló que el sector está comprometido financieramente y serán muchos los empleadores que no podrán cumplir con el pago del medio Sueldo Anual Complementario (SAC) de junio. “Hemos estado 53 días sin tener un solo ingreso, han sido solo egresos. No estamos en condiciones de afrontar el medio aguinaldo. A nivel nacional se está hablando con Faecys (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios) para ver cómo afrontamos esto”, confirmó el titular de la entidad que nuclea a la patronal del comercio.

“Recién está comenzando a moverse la rueda”, continuó el presidente de la Cámara, mientras exponía las vicisitudes a las que el sector se vio expuesto durante los días que tuvieron que mantener sus puertas cerradas: “Cumplimos con los vencimientos de alquileres, con el pago de servicios y tasas, han sido todos gastos”.

La conferencia tuvo como principal tema el horario de funcionamiento de los comercios: “Inicialmente habíamos planteado el funcionamiento de corrido de 9 a 18, pero en miras de la situación económica, la patronal decidió cumplir con lo fijado en la Ley de Contrato de Trabajo, que estipula un máximo diario de 8 horas y uno semanal de 48, y de esta forma evitar el pago de horas extras”, dijo el representante de los comerciantes.

El horario de atención al público de corrido “no es un capricho, hemos estudiado todos los factores que influyen. Sabemos que el transporte público tiene un esquema disminuido. Por eso, disponer el horario de inicio de la actividad a las 9 les permite a los trabajadores contar con más tiempo para llegar al trabajo”, explicó.

Además, destacó que el mostrador de los negocios es el motor de la reactivación económica: “Si no vendemos, toda la actividad se ve estancada. Sabemos que el asalariado tiene sus ingresos comprometidos. Pago de servicios, deudas, son los compromisos que quienes reciben un salario deciden a afrontar antes que consumir”, detalló.