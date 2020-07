Coronavirus: cómo será el operativo de test rápidos que realizará la Provincia

La coordinadora del Ministerio de Salud, Rosa Dávila, explicó las nuevas acciones que se llevarán a cabo como parte de los estudios de prevalencia poblacional.

Durante el reporte epidemiológico de este miércoles, el Comité de Crisis de San Luis anunció que se realizarán test rápidos a los casos positivos de COVID-19 -detectados en la provincia- los cuales ya están todos recuperados, a sus contactos estrechos y al personal de salud que los asistió; a los integrantes de la comunidad Menonita de la localidad de Nueva Galia y la población de la zona norte puntana.

En este sentido, la doctora Dávila explicó de qué se trata cuando se habla de test rápidos. “Este test detecta anticuerpos, las defensas del organismo que se desarrollan una vez que la persona ha tomado contacto con el virus. Esta prueba mide dos anticuerpos, uno agudo y otro en crónico que establece si tiene ahora el virus o si lo tuvo antes”. El procedimiento se realiza tomando una pequeña muestra de sangre venosa y sus resultados pueden estar, como mucho, de un día para el otro.

La Provincia cuenta con la cantidad de test disponibles y la próxima semana se comenzará con las pruebas. El martes será el turno de la comunidad Menonita y en las semanas subsiguientes se analizará a la población norteña.

La funcionaria también explicó que las muestras de sangre de los pacientes positivos ya recuperados no son para recolectar plasma. “Nosotros lo hacemos desde el punto de vista epidemiológico para certificar su estado de defensa. Son pacientes que desarrollan su vida normal, mucho más tranquilo que nosotros que no tuvimos el virus, porque ya padecieron la enfermedad”, y agregó: “El tratamiento de plasma –regido por el Ministerio de Salud de la Nación- se hace dentro de un protocolo de investigación en el país. Como no tenemos casos no lo hacemos. En el caso de tener casos, veríamos, pero siempre el regulador y quien establece las condiciones es el Ministerio de Salud de la Nación”.

Al respecto del brote del COVID-19 en Traslasierra y su influencia en la población norteña, Dávila señaló: “Hemos testeado a todos los sintomáticos respiratorios leves del norte y todos han sido negativos”.

Por último, pidió a la población mantener las medidas de distanciamiento social, cuidados sanitarios y el uso de tapabocas.