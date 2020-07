Masiva movilización en Merlo: Queremos tener los mismos derechos que San Luis y Villa Mercedes

No están de acuerdo con la decisión del Gobierno provincial de volver a la villa a la etapa de aislamiento obligatorio por 14 días. “No nos cierren” y queremos trabajar”, fueron las consignas que recibieron el apoyo de la comunidad.

Comerciantes, hoteleros y cabañeros se autoconvocaron hoy a media mañana para protestar en contra de la resolución del Gobierno provincial de hacer retroceder a la villa y varias localidades del norte por el caso de coronavirus de un vecino de Tilisarao, a quien los dos últimos tests le dieron negativos.

“El supuesto caso positivo que ahora es negativo anduvo por San Luis y Villa Mercedes, ellos volvieron a fase 5 y nosotros condenados a fase 1” :- Reclaman los vecinos

En forma masiva, teniendo en cuenta las medidas de prevención y barbijos, distintos sectores de la vida local salieron en búsqueda de explicaciones y a expresar que no están de acuerdo con la medida oficial que trajo polémica por varios motivos.

Se reunieron frente al municipio y hablaron con el intendente Juan Álvarez Pinto.

“Nos parece un abuso que nos vuelvan a encerrar”

“La idea de la movilización surgió anoche en los diferentes grupos de Whatsapp, fue después de que habló el gobernador. Casi al unísono coincidimos en que teníamos que manifestarnos. No estamos de acuerdo en volver a Fase 1 siendo que dieron negativo los test. No estamos de acuerdo en no trabajar. Queremos seguir trabajando y necesitamos aprender a convivir con el virus tomando los mayores recaudos. Nos parece un abuso de poder que nos vuelvan a encerrar”, dijo Paula dueña de un café.

“Necesitamos trabajar”

Verónica dueña de un maxikiosco ubicado en avenida del Sol dijo que por más que su negocio estuvo abierto, perdieron más de un 80% en ventas. “Se nos venció mucha mercadería y se sigue venciendo. Hay que tirar mucha comida. Es lamentable todo lo que está pasando”, dijo. “Así sea que tengamos un caso positivo, dos, tres o cinco, a este virus hay que enfrentarlo. Tenemos otra realidad hoy en nuestro país y en la ciudad. Estoy muy enojada con lo que ha pasado y con el Gobernador. No puede dejar a Merlo excluido de la forma que lo ha hecho. Necesitamos trabajar. Hay otra realidad, tenemos que comer, tenemos que vivir, vamos a morir de angustia de tristeza. ¿Qué vamos a esperar? esto no va para más!”, expresó.

“Harta del abuso de poder”

“Para mí todo esto es una tomada de pelo. Justo nos ponen en Fase 1 dos días antes de las vacaciones de invierno cuando los cabañeros estaban a punto de abrir. La poca plata que tenían la invirtieron en publicidad y en tener todo para cumplir el protocolo al pie de la letra para poder recibir a los turistas y ahora nos encierran. Todo esto está armado para que la gente que iba a salir de vacaciones circule únicamente en San Luis capital y Villa Mercedes. Estoy muy indignada y harta del abuso del poder”, dijo Julieta comerciante propietaria de una peluquería.

“Por un caso negativo, 14 días sin poder trabajar después de haber estado 120 días sin trabajar”

“Después de haber hecho todos los protocolos que había para la apertura del turismo interno, el sábado después de tomar todas las capacitaciones correspondientes pasa esto. No podemos creer que por un caso nos van a encerrar. Hay que aprender a convivir con esto y a tomar otras medidas”, dijo Carina cabañera de Villa de Merlo. Anoche “el gobernador determina que Merlo está dentro de los lugares que siguen en Fase 1 pero San Luis y Villa Mercedes no porque pudieron determinar la trazabilidad de los lugares donde estuvo. Encierran ese lugar y ellos siguen en Fase 5. O sea que por creer que pudo haber estado en Merlo, nos mandan a Fase 1. Por un caso negativo, 14 días sin poder trabajar después de haber estado 120 días sin trabajar. La situación no da para más. El Intendente estuvo con nosotros sentimos su apoyo y se comprometió a buscar esa trazabilidad que le piden. En el día de hoy nos van a dar la respuesta”, cerró la vecina.

“No puede ser que por un caso sospechoso paremos toda la actividad”

“Felicito a los comerciantes de Merlo que se llegaron hasta la plaza. Desde la Asociación Hotelera venimos reclamando la emergencia económica y no nos escuchan. Terminar con este ida y vuelta del gobierno que no se decide si tuvo o no tuvo COVID-19. Me parece una falta de respeto total para toda la comunidad y el Valle porque después de 120 días donde demostramos que nos podemos cuidar y sabemos cómo aplicar los protocolos, no puede ser que por un caso sospechoso paremos toda la actividad. No tiene sentido. En un futuro vamos a tener que convivir con este virus”, dijo Fabián hotelero de Merlo. “Por un caso sospechoso que una vez fue positivo y a las dos horas fue negativo se genera una incertidumbre muy grande y vemos que las reglas de juego no son para todos igual. Porque volver al norte de la provincia a Fase 1 y que el resto de la provincia donde estuvo realmente este señor siga en Fase 5… estamos disconformes”, finalizó.

“La gente tiene necesidad de trabajar. Hay muchísimos negocios que están cerrando”

“Nosotros tuvimos que cerrar nuestras puertas el 17 de marzo. Recién pudimos retomar el 15 de junio. Fue muy difícil para mí y para mi familia, como para los empleados que trabajan con nosotros, también para los profesores independientes que dan clases en el lugar”, dijo Alex propietario de un gimnasio en avenida del Sol. “Hoy tenemos mucha bronca e indignación porque pudimos reabrir las puertas solo trabajamos tres semanas y nos vuelven a poner en Fase 1 injustamente por esta situación. No se aguanta más esto. La gente tiene necesidad de trabajar. Hay muchísimos negocios que están cerrando. Somos trabajadores, estamos cansados de que nos mientan, que nos metan miedo con esto de la pandemia. Con este virus hay que convivir. Una vergüenza todo esto. Esperemos que los políticos reflexionen porque esto va a terminar muy mal. La gente tiene hambre y necesita trabajar”, cerró.

Foto y videos: Corredor de noticias