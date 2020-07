Un taxista de San Luis fue baleado por delincuentes que querían robarle

La víctima se resistió a un robo y recibió un disparo en el cuello. Hoy se encuentra estable en el Policlínico. Organizan una marcha por los hechos de inseguridad.

foto: Ilustrativa

El violento episodio ocurrió este sábado cerca de las 3:30 de la madrugada cuando Carlos Suárez (50), un taxista de San Luis, fue baleado por delincuentes en un intento de asalto a mano armada.

El trabajador pudo dar detalles de cómo sucedió en declaraciones desde el Hospital, donde se encuentra recuperando a buen ritmo.

Con varios viajes ya concretados sobre la espalda durante la jornada, Suárez decidió atender un llamado de la agencia de taxis para acudir al Barrio 9 de Julio.

En el lugar subieron dos hombres que se ubicaron en los asientos traseros. El destino era el Barrio Néstor Kirchner, pero antes de llegar, uno de los pasajeros desenfundó una pistola y comenzó a amenazar a Suárez.

“Me decía ‘dame todo o te mato’, mientras que el otro buscaba agarrarme desde atrás”, reveló con la voz disfónica, secuela del disparo.

Decidido a no entregar nada, el hombre se resistió como pudo, pero en el forcejeo el arma fue detonada por el delincuente. La bala le ingresó por el cuello y quedó alojada en la cuarta vértebra pero sin provocar un daño grave. También recibió golpes en la cabeza.

Los profesionales médicos le indicaron que la mejor opción que tiene es dejar el proyectil en el lugar ya que, una cirugía para extraerlo, traería una “complicación muy riesgosa”.

“Fue una desgracia con suerte”, consideró el hombre ya que solamente tocó algunos nervios de la garganta.

“Hay 15 minutos que no recuerdo nada, solo que mi mano estaba llena de sangre y decía ‘ya está, me fui’”, dijo y agregó: “Uno nunca sabe hasta dónde van a llegar estas personas, si quieren pegarte un tiro te lo pegan”.

Dolorido, con la vista nublada y con el deseo que alguien lo auxiliara, condujo unos metros hasta toparse con otro taxista que lo pudo socorrer.

Siguiendo con su relato, Suárez comentó que, tanto él como sus compañeros, en varias oportunidades transportaron pasajeros del domicilio en el barrio y en ninguna ocasión tuvieron problemas. “No sé lo que pasó realmente, si era gente de la misma casa u otros”, indicó.

En una primera instancia, la denuncia fue tomada por la Comisaría N° 41 pero la investigación pasó a la Comisaría del Menor ya que uno de los ladrones no alcanzaría los 18 años.

“Salgo a laburar todos los días para ganarme el mango, para tener mis cosas. Dicen que no lo vale, pero me sacrifico tanto que no voy a permitir que venga un pendejo a robarme lo que me gano”, aseveró en relación a la resistencia que presentó a la hora del asalto.

Sobre las características de los malvivientes, advirtió que no pudo verlos con claridad y que “tenían voz de jóvenes”.

Lo cierto es que los hechos delictivos por los que atraviesan los taxistas en la actualidad no son nuevos, incluso Suárez recordó que un colega le cortaron el cuello para robarle.

“Hasta le pedimos a la Policía una suerte de alarma o botón antipánico para que nos ayude, pero esto quedó en la nada y nunca nos llamaron otra vez”, recordó y añadió: “Que nos protejan porque estamos solos, que tomen medidas, no hay patrulleros, no hay nada”.

Reclamo y manifestación

Tras el hecho, desde la agrupación “Tacheros de San Luis” y del Sindicato de Peones de Taxis, convocaron a una protesta. El objetivo es dar cuenta de la inseguridad y que “no nos sigan ignorando”.

Si bien planean que sea el martes 14 todavía no definen en qué horario lo harán ni el lugar.

“No vamos a esperar que nos maten un compañero. No vamos a soportar que los asaltos que sufrimos sigan quedando impunes. Queremos salir a trabajar, pero también, queremos volver a casa sanos”, reza un comunicado difundido este domingo por Gastón Escudero, ex secretario general del gremio.

En este sentido, se dirigieron a las autoridades: “Queremos que la Policía cumpla con lo que muchas veces prometió y queremos que el Gobierno (gobernador, intendente, concejales, senadores o diputados) también se comprometa”.

Uno de los datos que ponderó es que en el 2019 sufrieron 17 robos en 15 días.

“Ya es suficiente, es hora de hacernos escuchar. Mañana la victima puede ser cualquiera de nosotros”, añadió.