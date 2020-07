Una víctima de la inseguridad; es la novena vez que violentan su casa en San Luis

María Valentina Pedro está cansada que le roben y por eso expuso que quienes habitan a la vera de la Autopista 25 de Mayo, están con miedo. Reclaman por controles policiales.

El problema está centrado en un barrio ubicado a la altura del kilómetro 12, pasando la Maternidad Teresita Baigorria (con dirección a la ciudad de La Punta). Allí los vecinos son el blanco de constantes hechos de inseguridad, y por eso reclaman que vuelvan a instalar la garita del control policial que de un día para el otro la levantaron.

María Valentina Pedro contó que por novena vez le robaron en su vivienda.

La mujer hizo una publicación en las redes sociales porque ya está cansada de perder todo lo que consigue “con tanto sacrificio”.

Pedro contó que en 2015 a través del plan Procrear pudo comprar un terreno, y “desde que empezó la construcción empezaron los robos de los materiales”.

“Me mudé con mi mamá cuando terminamos la casa, pero como mi abuela se enfermó, ella tuvo que volver al centro a cuidarla, y por lo tanto me quedé sola”, explicó.

“Durante los tres años que viví me entraron a robar cuatro veces, me desvalijaron. Vivís tanta inseguridad, que sentís que no podés salir porque te van a entrar en cualquier momento”, agregó.

Recordó que la quinta vez que le robaron, ella se encontraba en su casa sola y un hombre en estado de ebriedad intentó ingresar y hasta la amenazó: “Quería entrar a dormir conmigo, imagínate siendo mujer en estos tiempos que te matan porque sí. Vivo con miedo, es un horror”.

Por culpa de todo eso decidió dejar la vivienda y ponerla en alquiler. Pero a sus inquilinos también les robaron.

“No solamente nos pasa a nosotros sino a todos los vecinos; está bien que en la zona hay muchos barrios privados que pueden costear su seguridad, pero hay otras casas que son particulares”, señaló.

Afirmó que desde que sacaron la garita del control policial sobre la ruta, los delitos fueron en aumento: “A mi vecino ya le robaron cinco veces”.

Aclaró que no hubo ningún seguimiento por parte de la Policía y que nunca supieron quiénes fueron los malvivientes. Por lo tanto muchos de los propietarios pusieron su hogar a la venta.

“Ya no podemos ni siquiera alquilar a una familia porque les entran”, agregó. Los que viven en esa zona no solo están con miedo, sino que han perdido las esperanzas.

“Le pedimos a los vecinos que denuncien un poco más y que lo hagan público porque de lo contrario esto va quedar en la nada”, pidió.