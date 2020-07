Entre lágrimas, Fede Bal anunció que derrotó al cáncer

A través de sus redes sociales, el actor emitió un mensaje muy emotivo donde contó que tras varios meses de lucha, venció al cáncer que padecía.

A principios de marzo, Federico Bal contó que tenía cáncer de intestino luego de realizarse una colonoscopia y una endoscopia. A través de las redes sociales, había sudio un video relatando el duro momento que estaba atravesando: “Me encontraron diez pólipos, los cuales me extrajeron, y encontraron un tumor en mi intestino”. Desde entonces inició un tratamiento invasivo con quimioterapia, rayos y medicación.

Pasaron cuatro meses de aquel diagnóstico y de una larga lucha para superar la enfermedad. Y este jueves, el actor gritó a los cuatro vientos que ya no tiene cáncer. “Me curé”, anunció en su cuenta de Instagram y compartió siete fotos para describir cómo fue el proceso y quiénes lo acompañaron en este camino. “¡Hola! Quería contarles con mucha emoción las buenas nuevas. Mis últimos estudios muestran que ya no está el tumor que tenía en el intestino. Quiere decir que el tratamiento funcionó, y que soy parte de ese preciado 30% de probabilidades de curarme sin operarme. Resumiendo: ME CURE”, publicó.

Acompañando el texto, el actor también publicó una serie de siete fotos donde en cada una describe “Una suerte de paso a paso” desde el diagnostico hasta su recuperación y promete que “algún día podré explayarme mejor”

Foto 1: súper emocionado de compartir esto con ustedes.

Foto 2: lo importante de confiar en un grupo de especialistas, y creer en la medicina, y ser el mejor alumno a la hora de hacer los tratamientos. Esta foto la sacamos el día q me contaron todo el procedimiento al q me iba a someter (Huertas, O’Connor, Chacón, Bruno).

Foto 3: disfrutar las pequeñas cosas, encontrar placer no siempre en lo extraordinario, la felicidad está ahí en esos pequeños momentos como darle amor a una planta, o a tu perro.

Foto 4: abrazar a tus padres, contenerlos lo más q puedas (casi siempre son los que más sufren). Esto fue hace unas horas cuando le conté q me había curado.

Foto 5: el es Fernando, el técnico de radioterapia, que por casi dos meses nos vimos todos los días, y con su dulzura y buena energía me daba aliento en los días más oscuros.

Foto 6: tener este grupo de amigos del carajo! Acá fue un asado donde los reuní cuando todo esto comenzó y les conté de mi enfermedad. Me parece q ahí está el primer paso a la sanacion: pedir ayuda y contarle a tu gente la verdad, y hablarles de esa necesidad de contención. No sentir q todo podes hacerlo solo (cosa que siempre senti)

Foto 7: Sofi (Aldrey)-actual pareja del actor- y yo. Dejarte cuidar. Dejarte abrazar. El amor como pilar

El día que actor anunció su diagnóstico

“Quería contarles lo que estoy viviendo estos días. Me están escribiendo de todos lados. Hoy que ya tengo un panorama, un camino que recorrer, quiero contarles algunas cosas. Hace pocos días me hice unos estudios, una colonoscopia y una endoscopia, que habían salido mal. El resultado fue negativo. Me encontraron 10 pólipos que me extrajeron y encontraron un tumor en mi intestino, que se llevó a analizar. Se hizo una biopsia. Después de eso hablé con el clínico, me hicieron un montón de estudios que dieron bien, pero el resultado de la biopsia llegó el sábado a la mañana y dio que es maligno. Tengo cáncer en el intestino. Es una palabra fuerte. Son palabras de las que me estoy haciendo amigo estos últimos días”, había contado Fede el 9 de marzo de este año.

“Lo cuento porque siento que puede ayudar mucho a estas generaciones. Tengo 30 años y no solía hacerme estudios. Y es muy importante hacerme un estudio a tiempo. Considero que el estudio que me hice fue empujado por una persona que quiero mucho, y por mi familia. Salva tener los resultados temprano. Si esto me agarraba en un par de años más el resultado iba a ser otro”, aseguró.

“Quiero pedirles que entiendan que es muy importante cuando sos joven hacerte los estudios. Sacarte sangre y hacerte los análisis completos porque ahí es cuando los médicos pueden trabajar. Yo creía que me las sabía todas, que el mundo me lo tenía ganado y acá la vida me está demostrando que no. Estoy con mucha fuerza. Con mucha esperanza. No tengo miedo. No le tengo miedo a la enfermedad ni a la muerte. No le tengo miedo a nada. Estoy con un cachetazo muy fuerte que me dio la vida y siento que es una lección que todavía no sé por qué pero me toca. Después de este proceso voy a estar sano y siendo una mejor persona. Eso es realmente lo que creo”, sostuvo el hijo de Carmen quien desde su lugar intento concientizar lo importante que es acudir al médico.

“Háganse los estudios. Si sos joven, si tenés 20 años no es una locura hacerte estudios. Tenés que hacerte estudios de sangre. Tenés que hacerte estudios como me acabo de hacer. Si tenés papás o abuelos que tuvieron problemas como este es más propenso que te suceda. Así que cuidemos la salud, que es lo más importante que tenemos”, había remarcado en esa oportunidad.