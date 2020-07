Caso Romina Aguilar: la fiscal solicitó prisión perpetua para los acusados

Este viernes será la resolución sobre el asesinato, ocurrido en enero de 2016, por el que son juzgados Diego Lorenzetti, Edivaldo De Oliveira Pereira y Leandro Vílchez.

El viernes por la mañana comenzó la última jornada en el juicio por el asesinato de Romina Aguilar y se conocerá la decisión del Tribunal sobre los investigados Diego Lorenzetti (como autor intelectual), y Edivaldo De Oliveira Pereira y Leandro Vílchez (como autores materiales). La víctima fue asesinada en enero de 2016.

La primera en brindar su alegato en el juicio por el caso Romina Aguilar, fue la fiscal de Cámara N° 1, Carolina Monte Riso, quien pidió la prisión perpetua para los implicados ya que los consideró, de una manera u otra, ser los partícipes del homicidio de la expareja del exintendente de La Calera.

“No tengo ninguna duda entre la conductas de los tres para cobrar un precio, para pagar un precio. Entiendo que los tres tienen que ser considerados autores, porque entiendo que hay una autoría funcional, cada autor cumple una función en el hecho. Pido la prisión perpetua para los tres implicados”, argumentó en su alocución.

Monte Riso expuso que la relación entre la pareja era mala y se evidenciaba en los mensajes que le enviaba a Lorenzetti donde le reclamaba la falta de cariño. “Te juro que no sé en qué momento hablar, porque estás ocupado. Y a mí no me hablás. Estabas cansado para venir a casa, pero no para ir a Nogolí. Harta estoy que me mientas”, leyó sobre uno de los 118 mensajes que envió la víctima.

“La descripción física de los testigos sobre el hombre petisito que iba en la moto, coincide con la de Vílchez”, aclaró. Y aclaró que Lorenzetti y el brasileño se conocían: “Lorenzetti dijo que tenía relación con De Oliveira. Sostuvo que corría con sus caballos, comían asados, se juntaban y hay mensajes de que compartían más. Se comunicaban con dos teléfonos de De Oliveira”.

Monte Riso dijo que “no hay prueba directa en la contratación de los sicarios pero si hay hechos que nos dan por acreditada la participación en la organización, planificación y ejecución del hecho delictivo”. Además, aclaró que durante la investigación, “la conducta de Lorenzetti era fría, distante, no colaborativa”.

Alegato del abogado defensor Marcos Juárez:

Marcos Juárez, abogado defensor de Lorenzetti, es el segundo en brindar sus alegatos y adelantó que pedirá la absolución de su defendido.

“El análisis que hace la fiscal, es un análisis fragmentado y parcializado de las pruebas, y pretende que el Tribunal tenga por acreditada la responsabilidad penal de Diego Lorenzetti como presunto coautor del crimen de Romina Aguilar”.

“Esta defensa va a solicitar la absolución de Lorenzetti toda vez que un análisis integral, conjunto y desapasionado de todas las pruebas legalmente incorporadas al debate, no se puede derribar el principio de inocencia que goza todo ciudadano de nuestro país”, expuso, y solicitó la absolución “porque ha prestado declaración en el debate, en varias oportunidades”.

“En una primera oportunidad nos dijo que jamás mataría a su sostén. Agregó que se habían reencontrado con su pareja, que estaban buscando un hijo y que él estaba arrepentido de haberle sido infiel. Recordó que se habían conocido desde niños, desde los 17 años, y como toda relación habían tenido altibajos”.

Con respecto a los acusados, Lorenzetti dijo que a Vilchez lo había conocido en el penal, que a De Oliveira Pereira le montaba uno de sus caballos, que cuidaba su mejor amigo Rubén Arce. Y aclaró que De Oliveira conocía perfectamente a Romina Aguilar y a su hijo. Que Romina se encargaba de la casa y de los trámites bancarios, y que ayudaba en las acciones sociales que ambos realizaban. Además contó que siempre salía a las 8 de la mañana pero que ese díe salió más temprano para ir a la escuela en La Calera.

Aclaró que el día lunes siguiente iban a salir de vacaciones a la ciudad de Córdoba y que Romina se había encargado adónde iba a ir, y que él estaba convencido que ya estaba embarazada. También recordó que ella le reprochaba a Lorenzetti la falta de presencia en el hogar.

Aclaró que hizo ocho (8) viviendas en La Calera, que recurrió al préstamo y que puso plata de su bolsillo “para cumplir con esa vocación social” y que el último préstamo que solicitó a su amigo (o conocido) Jorge Adorno, el destino era señar a los conjuntos musicales que iban a tocar -y tocaron- en febrero en el Festival de la Piedra Caliza, en La Calera. Agregó que parte del préstamo fue destinado al pago de una prótesis de una niña de Nogolí, y aclaró porqué mintió a Adorno cuando fue a pedirle el préstamo.

En relación con “Gallo” o “Gallina”, dijo que era un entrenador de fútbol que ya había trabajado para él y que trató “de retenerlo de mil maneras”.

Con respecto a la parte política, Juárez dijo que él (“y ésto es un término mío”, aclaró el abogado) fue “gerenciador” del Partido PUL, del partido oficialista, y había acompañado al candidato Héctor Cacace para que ganara las elecciones -y así fue- en la localidad de Nogolí. Pero como Nación a través de un decreto dio como ganador al segundo, José Luis Amieva, comenzó una disputa que es la que está plasmada en ese intercambio de mensajes, porque en definitiva ninguno de los dos partidos pudo asumir al intendencia ya que fue intervenida.

Respecto de Daisi Caravaca, reconoció que la conoció en su carrera política y que tuvo una relación sentimental, pero “sabía que su familia era Romina”.

En relación a las amenazas, dijo que las comenzó a sufrir cuando empezó en la política “pero que no les daba importancia”, y dijo en esa primera declaración que la Policía lo investigaba directamente a él tratando de involucrarlo, y que preguntaban a todos los testigos si él estaba mal con Romina.

Cuando amplía su declaración, él dice que se aguantó mucho de todo lo que se dijo, “que aprendió a vivir con el dolor”.

Que siempre se manejó con la jueza (Virginia Palacios), que siempre le facilitó todo lo que le pedía, incluso la clave de su teléfono y que cuando se compró un móvil nuevo, a la primera que le dio su número fue a la jueza.

Antes de finalizar, el abogado defensor expresó que estaba “convencido que a Romina le iban a robar, que le habían dado mal el dato porque no había terminado el recorrido”.

En su última exposición al tribunal, Juárez terminó diciendo que Lorenzetti le dijo que “nunca mandó a ofrecer dinero y amenazar a nadie”, obviamente contestando las presuntas acusaciones de la señora Sandra Becerra. “Sólo le dijo a sus compañeros de encierro y a los guardiacárceles, que quería que se supiera la verdad”.

Mi cliente “perdió a la mujer que amaba y ver crecer a su hijo. De soportar que su hijo -mientras él estaba encerrado- fuera robado, asaltado, golpeado y que le quitaran hasta el último centavo”, y agregó que al hijo le diagnosticaran Parkinson, taquicardia, “y si esto fuera poco perdió su libertad”, contó el letrado.

“Explicó lo que todos conocemos -los que caminamos las cárceles- que cuando una persona declara en contra de otra, vive mal, que comúnmente en la jerga se conoce ‘batir la cana’. Esto lo aclaró el propio De Oliveira Pereira cuando expuso en el tribunal, y voy a tomar una palabra de su boca, que hasta ese momento yo no conocía, ‘que viven mal los mataconcha’. Que se tuvo que pelear, esta situación es igual a que ingrese un violador a un pabellón donde solamente permitan ladrones. Y que lo pasó mal”, expuso el abogado.

Reconoció que a Vilchez lo conoció en el penal. “Que Vilches con ‘ese’ (S), tal cual figura en su teléfono, es Hugo Vilches, un puntero político de la localidad de El Chañar que le tuvo que pagar por su servicio, que en principio Rosa Calderón (otra política de la ciudad) “se comprometió a pagar pero no lo hizo y él terminó haciéndolo”.

Determinó que en relación a los 100.000 pesos, que a las personas que él les estaba requiriendo el préstamo “eran opositores del gobierno y que por eso mintió”, porque iba a hacer quedar mal a gente de su propio partido, y a gente del Departamento Belgrano que él lideraba.

A su vez, dijo que no pudo ver las fotos de Romina (“por obvias razones”) pero que él “tenía grabada la foto real en su mente y que nadie le iba a borrar la imagen de Romina Aguilar”.

A la División Homicidios también le dedicó un párrafo: les dijo “que nos les guardaba rencor pero que le arruinaron la vida”. Pero no sólo la división de homicidios sino a personas puntuales: el abogado repitió lo que manifestó Lorenzetti en aquella oportunidad: “que se burlaban de él Muñoz, Cornejo y Rosales”.

Contó que la prótesis la habían señado y que le entregó esos cheques a la madre de la nena de Nogolí, fueron dos cheques de 7.500 pesos de la Municipalidad, pero también aclaró que “si vamos a los registros bancarios de la Municipalidad, es una municipalidad que tiene dos ingresos: uno de la cementera y la coparticipación que le brinda la provincia”, expresó en la alocución. Pero que con esos ingresos no podían cumplimentar toda la ayuda social que él le brindaba en aquella localidad y “que para cubrir los cheques tenía que salir a buscar prestamistas, no iba a salir a golpear la puerta de un banco”, comentó. “Y ya vamos a ver, con un análisis conjunto de las pruebas, que esto es así”.

Reiteró que su relación con Romina “estaba pasando su mejor momento y que se había dado cuenta en este último tiempo que tenían que pasar más tiempo con su familia”.

El abogado indicó que todas la declaraciones de su defendido fueron corroboradas “por pruebas objetivas legalmente incorporadas” a la causa. Refiriéndose a esto, Juárez dijo que quedó comprobada la relación que mantenía Aguilar y Lorenzetti al momento de los hechos. “Hemos escuchado cómo la señora fiscal hace referencia a una presunta mala relación entre ambos, haciendo un extracto de la lectura del análisis de los teléfonos”, expuso y aseguró que se omitieron varios mensajes de texto donde la afirmación de la fiscal queda sin fundamentos y dio como ejemplos tres mensajes de texto donde “Romina daba a entender que estaba bien con Lorenzetti”.

Además hizo referencia al trabajo que realizó la División de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía de Buenos Aires, quienes se encargaron rescatar los mensajes de Whatsapp borrados y que demostrarían la relación de empleado y empleador con Edivaldo De Oliveira Pereira, únicamente y que no habría ningún vinculo con Vílchez.

En referencia al pedido de préstamos que realizaba Lorenzetti, el abogado explicó que era algo “habitual” en él, pero que también era habitual que recibiera reclamos por no pagarlos, como así pedidos de personas que “le solicitaban plata o materiales”. Juárez, en su alegato, dijo que esta información aparece en el “escueto y pobre informe” que elaboró la subcomisaria Lorena Martínez.

En referencia a porqué su defendido se demoró en salir esa mañana dijo: “Él mismo se refirió que hace 15 años tomaba Clonazepam, y esto está confirmado con la falta, que se encuentra agregar en autos, la falta disciplinaria por tratar de ingresar Clonazepam al servicio penitenciario”.

El letrado también reseñó que “desde el primer día su defendido sufrió una persecución policial y que se lo puso en la mira de sospechosos, porque era la solución más simplista que tenia la Policía para ubicarlo en ese lugar”.

En otra parte de su alegato, el abogado de Lorenzetti señaló que “tampoco se tuvo en cuenta”, que su defendido contrató a un grupo de investigadores de Buenos Aires, a quienes Juárez trató de “presuntos investigadores”, porque indicó que engañaron a su defendido y eso lo dejó expuesto en el juicio a través de distintas gráficas que mostró al Tribunal. El abogado dijo que por esta “estafa”, Lorenzetti “pagó mucho dinero para saber quién mató a su mujer”.

Llegado a este punto, Juárez hizo hincapié en las declaraciones de María Eugenia Muñoz, en referencia a la descripción que hizo del supuesto asesino de Romina. El abogado cuestionó todo lo expresado por la testigo y puso en duda sus dichos.

También desacreditó a los policías que llegaron al lugar “minutos” después de producirse el crimen.