Los trabajadores de una panadería mercedina tomaron el edificio

Piden que regularicen sus salarios completos, ART y obra social.

La semana comenzó con un reclamo de 22 trabajadores de una panadería conocida en la ciudad. Los empleados piden que regularicen sus salarios, la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) y la obra social, y por eso decidieron permanecer en el interior del edificio en asamblea, sin producir panificaciones. Ayer al mediodía tuvieron una primera audiencia en las oficinas del Programa Relaciones Laborales, aunque no hubo acuerdo y pasaron a un cuarto intermedio hasta hoy a las 13:30.

El comercio tiene tres locales en la ciudad pero la manifestación fue en la casa central, en avenida 25 de Mayo y Juan Llerena. Adentro estuvieron los empleados de todas las sucursales, (25 de Mayo y Pizarro, avenida Presidente Perón y Arenales), acompañados afuera por los integrantes del sindicato que los nuclea, quienes quemaron algunos neumáticos. Efectivos de la Policía provincial estuvieron presentes para evitar incidentes y bomberos voluntarios de El Fortín apagaron el fuego.

Después de dos horas de medida de fuerza llegó la propietaria, pero le impidieron el ingreso al local, entre gritos e insultos cruzados.

“Yo llevo seis años trabajando y siempre fue lo mismo, nunca me pagaron salario completo, jamás cobré aguinaldo. En teoría la plata va a una cuenta que supuestamente tenemos, pero no sabemos cuál es, y te dicen vos tenés ‘X’ monto. Tengo, por ejemplo, algo de 150 mil pesos que no vi y no voy a ver nunca”, expresó Franco Amaya, uno de los trabajadores.

Por su parte, la dueña del comercio, Griselda Espamer, dijo que estaba sorprendida por la decisión de sus empleados. “La gente trabaja de acuerdo a lo que nos ha llevado la pandemia; algunos lo hacen bien, otros quizá menos horas, pero siempre tratamos de pagarles a todos y esto nos afecta económicamente”, sostuvo. Además, agregó que las ventas han disminuido, que solo comercializan un 30% de lo que hacían antes de la cuarentena obligatoria. “Es difícil mantener los sueldos y la materia prima y creímos que ellos entendían y no somos los únicos que estamos así”, fundamentó la mujer.

El secretario general del sindicato de panaderos, Darío Martinelli, dijo: “Los compañeros están cansados y no van a levantar la asamblea hasta tener una solución definitiva”.