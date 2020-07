Revelan quiénes son los 50 empresarios más ricos de Argentina

Bulgheroni, Galperin y Rocca encabezan la lista, Mauricio Macri se posiciona en el puesto 20.

Según el ranking que elaboró la revista Forbes en su tercera edición del año, Alejandro Pedro Bulgheroni, dueño de la petrolera Pan American Energy, desplazó del primer puesto del ranking de los 50 más ricos de la Argentina a Paolo Rocca, titular del Grupo Techint, quien, además, fue quien más dinero perdió el último año.

Lo que muestra el ranking 2020 es que los argentinos, incluso los más ricos, son cada vez menos ricos. Este año los 50 integrantes de la lista acumulan US$ 46.440 millones al 31 de mayo, un 19,9% menos que el año anterior. Y mucho menos que los US$ 70.000 millones de patrimonio que sumaban en el 2018.

Cuando se habla de las mayores fortunas del país, este año quedaron desplazados del podio nombres habituales, por el del “Unicornio” Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, quien ascendió al segundo puesto, y junto a Lionel Messi fueron los únicos argentinos que generaron ganancias entre 2019 y 2020.

El listado se elabora con aquellas fortunas que superan los US$ 300 millones, a través de las participaciones que tienen en sus múltiples empresas.

Galperin, quien en febrero pasado dejó la conducción de la firma a nivel local, saltó del sexto puesto en 2019 al segundo en 2020. Mientras que el año pasado mostró una fortuna de US$ 2.500 millones, en 2020 totaliza US$ 4.200 millones, unos US$ 1.700 millones más que se explican por el fuerte crecimiento -del orden del 70%- del precio de la acción de Mercado Libre en Wall Street.

Otro dato significativo que surge del ranking 2020 es que Paolo Rocca y familia son quienes más dinero perdieron del año pasado a este: US$ 4.600 millones. Así, mientras que la fortuna de los dueños de la principal siderurgia de la Argentina en 2020 era de US$ 8.000 millones cayó a US$ 3.600 millones en el año en curso.

Bulgheroni fue el otro que más perdió al pasar de tener US$ 6.200 millones en 2019 a US$ 5.400 millones en 2020, es decir, unos US$ 800 millones menos.

La familia Pérez Companc, con negocios en las industrias de alimentos, telecomunicaciones y energía, quedó en la cuarta posición con US$ 2.700 millones unos US$ 300 millones menos que en 2019.

Mientras que en el quinto puesto quedó Alberto Roemmers, con US$ 2.400 millones, unos US$ 400 millones menos que el año anterior.

El expresidente Mauricio Macri y su familia quedaron en el puesto 20 del ranking, con US$ 540 millones, la misma fortuna que el año anterior.

Lionel Andrés Messi, el otro entre los 50 más ricos que incrementó su fortuna, ocupa el puesto 23 con US$ 500 millones, unos US$ 80 millones más que en 2019.

Los nuevos ricos

La edición 2020 de las principales fortunas de la Argentina según Forbes tiene nombres que no figuraron en la edición anterior, algunos más conocidos que otros.

Entre los más reconocidos se ubica Nicolás Caputo, dueño de Mirgor, nombrado en los últimos años por su amistad con Mauricio Macri, quien aparece en el puesto 34, con US$ 340 millones.

Con menos fama entraron al listado: Armando Roberto Losón en el lugar número 32; Ricardo Oscar Benedicto en el 35; Daniel y Pablo Lucci en el 37 y Martín Varsavsky en el 38.

Los primeros 20

1) Alejandro Bulgheroni, US$ 5.400 millones

2) Marcos Galperin, US$ 4.200 millones

3) Paolo Rocca y familia, US$ 3.400

4) Gregorio Pérez Companc y familia, US$ 2.700 millones

5) Alberto Roemmers,: US$ 2.400 millones

6) Hugo Sigman y Silvia Gold, US$ 2.000 millones

7) Jorge Pérez, US$ 1.900 millones

8) Familia Werthein, US$ 1.900 millones

9) Edith Rodríguez, US$ 1.700 millones

10) Eduardo Eurnekian, US$ 1.100 millones

11) Luis Alejandro Pagani y familia / Francisco De Nárvaez y familia, US$ 920 millones

12) Alfredo Alberto Román y familia, US$ 800 millones

13) Samuel Liberman Falchuk, US$ 720 millones

14) Julio Alfredo Fraomeni, US$ 710 millones

15) Héctor Pedro Poli y familia, US$ 700 millones

16) Juan Carlos y Sebastián Bagó, US$ 660 millones

17) Familia Urquía, US$ 650 millones

18) Javier Madanes Quintanilla, US$ 590 millones

19) Jorge y Ricardo Stuart Milne, US$ 550 millones

20) Mauricio Macri y familia, US$ 540 millones

NA.