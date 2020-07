Desgarrador: trepa el muro de un hospital para despedirse de su madre

Un palestino llamado Jihad al Suwaiti trepó la pared de un hospital para despedirse de su madre antes de que esta falleciera por covid-19 en la ciudad cisjordana de Beit Awwa, según se aprecia en una fotografía difundida la semana pasada por medios locales.

En la imagen se observa cómo Al Suwaiti está sentado en el alféizar de la ventana, ya de noche. En otras instantáneas compartidas en la Red, se puede ver cómo el hombre sube por la pared del centro médico hasta llegar a la habitación de su progenitora, con la que posa tomándola de la mano.

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs

