Hasta tu billetera va a llorar! “La cebolla aumentó un 75%”

El kilo pasó de $40 a $70. En las verdulerías dicen que la suba refleja el mal clima que afecta a las zonas productivas.

Los puntanos se llevan una sorpresa al ver las pizarras de las verdulerías porque no solo una cabeza de ajo ronda hoy los 55 pesos, sino que la cebolla aumentó su precio de 40 a 70 pesos por kilo, un salto del 75%. Los comerciantes aseguran que en el primer caso se debe a la falta de producción y a lo que se destina a la exportación; mientras que en el segundo, es a causa de las malas condiciones climáticas en las zonas productivas.

El propietario de una verdulería ubicada en Sucre, Oscar Bazán, destacó que desde hace veinte días el ajo viene con pequeñas subas, y señaló que eso refleja que hay poca producción en el país, debido a que el grueso de la mercadería se exporta a Brasil. En su comercio una cabeza pasó de 15 a 40 pesos. “Una de las últimas ofertas eran tres unidades por 50 pesos. Ahora llevan una sola y de casualidad”, resaltó.

El kilo de cebolla salía 40 pesos y actualmente está en 70. “Cada vez que llueve seguro hay alguna suba en esta clase de alimentos”, dijo el comerciante, quien manifestó que un 70 por ciento de las hortalizas las trae de Mendoza y el resto del norte del país. Dijo que un alimento que está fuera de temporada, pero que igual se consume, es el choclo. Sin embargo, más de un cliente lo mira de reojo ya que el precio por unidad es de 40 pesos.

Sobre la modalidad que utiliza para ingresar a la provincia la mercadería, Bazán manifestó que los fletes cuentan con custodia satelital, y que son monitoreados por la Policía de San Luis desde que pasa por Desaguadero hasta el depósito de su local.

“El conductor debe declarar el camino que hará. En caso de no cumplirlo, automáticamente lo detienen y puede ir preso. Tampoco se puede bajar en ningún momento del vehículo”, dijo el comerciante y manifestó que de esta forma se evitan tener que pagar el hisopado de COVID-19, que es exigido por el gobierno provincial.

“El día que viene un camión que no cuenta con esa tecnología, va directamente al autódromo ‘Rosendo Hernández’ y allí se hace el cambio de chofer”, detalló Bazán, quien señaló que lo complicado es que por la pandemia no pueden ir a comprar la verdura, y tienen que pedirle a un particular que lo haga por ellos.

En coincidencia con Bazán, Claudio Barroso, propietario de la verdulería ubicada en avenida España y Mitre, expresó que hay poca producción de ajo, y que recién dentro de dos o tres meses habrá más provisión. “En este momento en el único lugar que hay es en Mendoza. El precio depende de su tamaño, pero pasó de 25 pesos a 55”, dijo.

Según Barroso, el alza en el valor de la cebolla se debe a las malas condiciones climáticas que prevalecieron en las zonas productivas, pero aseguró que esperan que ahora llegue la mercadería de Santa Fe, Santiago del Estero, como también de Mendoza. Ante este panorama, señaló que los puntanos optan por elegir otras verduras de menor valor.

El propietario del local cumple con los protocolos para que le lleven la mercadería a su local. “El conductor del camión se hace un hisopado en un laboratorio de Mendoza. Luego de pasar los controles en el ingreso de San Luis, llega hasta el autódromo para verificar los papeles y luego llega hasta mi comercio”, precisó el dueño.

En el comercio de Laura Rodríguez, ubicado en 9 de Julio y Sucre, también tuvieron subas en el precio del ajo. “Todas las semanas viene con incremento. Una cabeza pasó de 25 a 40 pesos. La gente hace un esfuerzo para comprar, cada vez tiene menos poder adquisitivo”, dijo. Además, precisó que absorbe costos para vender.