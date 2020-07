Autopsia de Julieta Del Pino: la violaron, la apuñalaron cinco veces y le pegaron un botellazo en la cabeza

Por el femicidio de Julieta Del Pino fue detenido su expareja. El cuerpo de la joven de 19 años había sido cubierto con cal.

El crimen de Julieta Del Pino causa conmoción en el país: la joven de 19 años fue asesinada en el pequeño pueblo de Berabevú, en la provincia de Santa Fe.

Por el femicidio hasta el momento se encuentra detenido su expareja. El cuerpo fue hallado precisamente en el patio de la casa del hombre.

Según la autopsia preliminar, la víctima fue violada, recibió un botellazo en la cabeza y también le dieron cinco puñaladas. La información fue difundida por el portal de noticias CNM.

El exnovio de Del Pino, Cristian Romero, confesó el asesinato y también indicó que tras enterrar a la joven en una fosa, cubrió su cuerpo con cal.

Romero tiene 28 años, lo apodan “Chorizo”, y era compañero de trabajo del hermano de Julieta, con quien había tenido una relación hace un tiempo.

Mientras se esperan los resultados finales de la autopsia, para aclarar aún más el crimen, la Justicia investiga si no participaron otras dos personas.

Tras confirmarse el hallazgo del cuerpo de la joven, en las redes comenzó a circular un texto exigiendo Justicia por su femicidio. “Lo cuento yo porque Julieta Delpino no puede“, se titula el pedido.

“Salí de casa como todos los días, era un lindo día, hacía un poco de frío, me abrigué y salí en bici con la compañía del solcito hasta mi trabajo. Llegué al kiosco, la gente conocida de siempre, con barbijos y respetando la distancia. Pasaron las horas, con hambre le escribí a mamá que me caliente la comida, que terminaba y salía para casa. Agarré mi bici y partí para mi casa pero dos cuadras antes me esperaba el peor destino, estaba Cristian R. en su auto, me metió dentro de él a la fuerza. Mi mamá mientras tanto me estaba esperando con la comida calentita como yo le había pedido. Pasaron las horas y mamá empezó a preocuparse, me llamó y mi celular estaba apagado. Me salió a buscar por todo el pueblo, todo el pueblo salió a buscarme; quizá tenían la esperanza de encontrarme de alguna amiga pero yo nunca me iba sin avisar antes. Mami no llores, acá estoy. Cristian R. me secuestró, violó y enterró en su patio“, detalla el texto cuya autoría es desconocida.