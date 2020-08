Villa Mercedes: El barrio Yrigoyen sufre por un basural que parece no tener fin

Aseguran que está hace varios años y que son los mismos habitantes de la zona quienes arrojan residuos.

Hace años, el barrio Hipólito Yrigoyen de Villa Mercedes padece un basural clandestino a cielo abierto de casi cuatrocientos metros en la calle Rufino Barreiro entre Tucumán y Ardiles. A pesar de que la Municipalidad realiza la recolección de residuos habitual, los vecinos aseguran que son los mismos habitantes de la zona quienes arrojan los desechos de manera permanente.

El camino que conecta las dos arterias aún no está señalizado, pero sí tiene espacio para que los vehículos puedan circular. Plásticos de televisores, escombros de construcciones, ramas, ropa, calzado de niños y vísceras de animales que no parecen tener muchos días, son algunas de las cosas que hay en el descampado. Los desechos también invadieron una cancha de fútbol que los residentes habían montado con algunas estructuras de caño para que los más chicos puedan disfrutar el predio.

El olor nauseabundo que despide la carne en mal estado es otro de los factores que impide a los vecinos pasar tiempo al aire libre en sus jardines y patios. El canal de calle Ardiles también está afectado, ya que allí se alojan las bolsas y residuos que el viento arrastra.

Daniela Miranda, quien vive en diagonal al sector, contó que es un problema con el que lucha hace años y aún no encuentra una solución. “No solo es en esa calle, sino también en el campo de al lado de mi casa, lo hice limpiar varias veces con plata de mi bolsillo y la gente vuelve a tirar, así que no lo intento más. Ya hice varias denuncias porque somos muy pocos los que tenemos canasto para arrojar la basura”, detalló.

La mujer mencionó que esto les afecta en gran medida, ya que vivir en un ambiente así es “totalmente insalubre y terrorífico” porque siempre hay ratones y en verano, moscas y mosquitos. “Ya hice ocho o diez reclamos en la Comuna. Y tengo un conflicto con un vecino que es el que siempre deja sus residuos en el descampado o en mi cesto”, afirmó.

Lidia Escudero, la propietaria de una panadería, señaló que está hace 36 años en el barrio y el problema existió siempre. “Los terrenos de al frente de mi local tienen dueño y nunca los vienen a limpiar, así que nosotros nos ocupamos de eso porque afecta a la imagen de nuestro comercio, pero no hay caso, esto es de nunca terminar”, dijo.

Rafael Escobar, quien vive sobre calle Tucumán, opinó que es una “mugre y algo que parece no tener solución”. “Se ve que hay alguna persona que arregla televisores porque tira los restos ahí, y un carnicero que también arroja la grasa y huesos”, agregó.

Asimismo, comentó que antes paseaba a sus mascotas por esa zona y ahora directamente no lo hace por el olor “insoportable y nauseabundo” que hay. “No es gente que venga desde muy lejos, seguramente. Acá todo el día vemos pasar camionetas y autos que bajan bolsas y ramas. Veo que los equipos de limpieza pasan, pero si la gente no cambia la actitud esto no va a terminar nunca”, sostuvo.